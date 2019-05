Ο Γουίλιαμ και η Κέητ πήγαν τα παιδιά τους εκδρομή στη φύση και πόσταραν φωτογραφίες τους

Νέες φωτογραφίες από τους ίδιους και τα τρία παιδιά τους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Βασιλικό κήπο του Τσέλσι μοιράστηκαν μέσω του facebook, η Κέητ Μίντλετον και ο Γουίλιαμ.

Στόχος του κήπου είναι να βοηθήσει στη σύνδεση των πολιτών με τη φύση. "Πιστευω ότι η φύση και οι εξωτερικές δραστηριότητες έχουν πολλά οφέλη για την φυσική ακι πνευματική υγεία" είπε η Δούκισσα του Κέιμπριτζ.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τους πρίγκιπες, Louis και την πριγκίπισα Charlotte.







???? The photographs were taken by Matt Porteous.