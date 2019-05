Πανεπιστήμιο Πατρών - Σχολική ημερίδα: «εγκέφαλος… τόσο μικρός, τόσο μέγας»

Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στο μικρό αμφιθέατρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών (ώρα έναρξης 10 πμ) μαθητές Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων θα λάβουν μέρος στη σχολική Ημερίδα « Εγκέφαλος… Τόσο Μικρός, Τόσο Μέγας». Η εκδήλωση πραγματοποιείται για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά και διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες και τα συμμετέχοντα σχολεία. Η ημερίδα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο», η οποία αποτελεί μία διεθνή εκστρατεία πληροφόρησης για την έρευνα του Νευρικού Συστήματος και συντονίζεται από την European Dana Alliance for the Brain, την Federation of European Neuroscience Societies, την International Brain Research Organization. Η εκδήλωση κάθε χρόνο εντάσσεται στη δράση του Πανεπιστημίου Πατρών «τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο».

Συμμετέχουν τα Σχολεία: Πειραματικό ΓΕΛ Πατρών, 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας, 2ο ΕΠΑΛ Πατρών,12ο ΓΕΛ Πατρών, 9ο Γυμν. Πατρών, 20ο Γυμν. Πατρών, 21ο Γυμν. Πατρών, Πειραματικό Γυμν. Παν. Πατρών, Πειραματικό Δημ. Σχ. Παν. Πατρών, 50ο Δημ. Σχ. Πατρών και Στρούμπειο Δημ. Σχ. Πατρών.

Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει η κ. Μαργαρίτη Μαριγούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.