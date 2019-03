Η πρώτη ανάρτηση της Βικτώριας Καρύδα τέσσερις μήνες μετά τη δολοφονία του συζύγου της

View this post on Instagram

Θεέ μου, Εσύ που στάθηκες μ΄αγάπη στο πλευρό μου, Και που στον κάθε κίνδυνο σε είχα βοηθό μου! Δώσ’ μου και τώρα δύναμη, στις δύσκολες τις ώρες, στις ώρες της απόγνωσης και στις ζωής τις μπόρες! Γυρνώντας με τη σκέψη μου Στα χρόνια τα παλιά, Να βρω στην ευσπλαχνία σου γλυκειά παρηγοριά! Για όλα όσα μου χάρισες, να νοιώσω ευγνωμοσύνη, και να αντικρύσω τη ζωή ξανά μ΄ εμπιστοσύνη! Και την Αγάπη Του Χριστού Έχοντας για πυξίδα, Στα χέρια Του Σωτήρα μου. ν΄ αφήσω κάθ΄ ελπίδα! Aμήν…

