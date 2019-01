Βραβεία ισότητας μόνο για άνδρες (!) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Βραβεία ισότητας μεν μόνο για άνδρες δε...Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποιήθηκε σειρά βραβεύσεων την προώθηση της ισότητας των φύλων στους εργασιακούς χώρους. Ωστόσο, όλοι οι βραβευθέντες ήταν άνδρες! Αποτέλεσμα ήταν να διατυπωθούν ειρωνικά σχόλια.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν χθες από τον σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας και κυβερνήτη του Ντουμπάι. α βραβεία πήγαν στο υπουργείο Οικονομικών, στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ανταγωνιστικότητας και στατιστικής και στο υπουργείο ανθρώπινου δυναμικού. Όλες οι νικήτριες αρχές εκπροσωπήθηκαν στην τελετή από άνδρες που παρέλαβαν τα βραβεία για λογαριασμό τους.

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo