Νέλλα Ιωάννου και Κωνσταντίνα Καμπισοπούλου - Patras Fashion Power

Στο κατώφλι του 2019, οι γυναίκες συμμαχούν παγκοσμίως διεκδικώντας ακόμα τα αυτονόητα σε κάθε μετερίζι. Στο δύσβατο κόσμο της greek fashion είναι πολύ δύσκολο να διακριθείς και να επιβιώσεις, οπότε καμαρώνουμε που δυο νέες designers και businesswomen, με αφετηρία την Πάτρα, ανεβάζουν ολοένα τον πήχυ έχοντας γοητεύσει το καταναλωτικό κοινό και κερδίζοντας «με το σπαθί τους» το χειροκρότημα στην αθηναϊκή εβδομάδα μόδας AXDW.

Κείμενο: Άντυ Μπακοπούλου

photo: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Hair Styling: The Parlor - Όλγα Παπαϊωάννου

Μακιγιάζ: Professional make up artist bridal specialist – Inglot Cosmetics Βασιλική Ζορμπά

Ευχαριστούμε το Tomo’s Open Kitchen Bar για την ευγενική φιλοξενία της φωτογράφισης

Ταλέντο, δυναμισμός, πάθος αλλά και ρομάντζο. Με αυτά τα εισιτήρια, Νέλλα Ιωάννου και Κωνσταντίνα Καμπισο­πούλου διεκδικούν την πανελλήνια και διεθνή καταξίωση με τις κολεξιόν τους. Εμφανώς διαφορετικές, μίλησαν στο thebest για τη φιλοσοφία των brands τους, τα βιώματα και τα πρότυπά τους αλλά και για το πώς ντύνονται οι Ελληνί­δες.

Νέλλα Ιωάννου

ΝΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ / NELLA IOANNOU COUTURE

Η γυναίκα που φοράει τα ρούχα μου είναι σαν ηρωίδα παραμυθιού. Η απόκτηση ταυτότητας ήταν η βασική μου επιδίωξη.

«Δημιουργώ πλάθοντας ένα δικό μου κόσμο, όπου όλα είναι αέρινα και ρομαντικά. Τα αιθέρια υλικά μπερδεύονται και «παί­ζουν» με το μάτι. Η γυναίκα που φοράει τα ρούχα μου είναι σαν ηρωίδα παραμυθιού. Δεν ακολουθούσα ποτέ την τρέχουσα μόδα. Ηθελα να ταυτιστώ με μια δική μου γραμμή, ένα δικό μου ύφος και νομίζω τα κατάφερα. Η απόκτηση ταυτότητας ήταν η βασική μου επιδίωξη, να βλέπουν δηλαδή κάτι από μένα και να το ανα­γνωρίζουν. Κινούμαι στην υψηλή ραπτική, κάθε ρούχο ετοιμάζε­ται sur mesure δηλαδή φτιάχνεται για κάθε πελάτη ξεχωριστά. Εστιάζω στα νυφικά φορέματα και στα βραδινά.

«Πιστεύω πως οι Ελληνίδες δεν είναι μονότονες, έχουν φαντα­σία και τόλμη. Όμως υπάρχει ένα λεπτό σημείο, το οποίο όταν το ξεπερνάς για να φανείς πιο εκκεντρική, γίνεσαι κιτς. Συστήνω λοι­πόν προσοχή στις υπερβολές. Επίσης να μην συμπεριφέρονται σαν θύματα της μόδας. Δεν πρέπει ποτέ να φορούν αυτό που δεν τους πηγαίνει επειδή είναι τάση. Η ντουλάπα θα πρέπει να έχει κυρίως σικ διαχρονικά κομμάτια και λίγες εξεζητημένες πινελιές.

«Τα υλικά που αγαπώ περισσότερο είναι τα μεταξωτά τούλια, οι δαντέλες και οι τρέσες. Εχω αναπτύξει μια δική μου αποκλει­στική τεχνοτροπία βαφής των δαντελών και αναμιγνύω γαρνι­τούρες, λουλούδια και κρόσια στολίζοντας τις δημιουργίες μου. Τελευταία ετοίμασα μια μίνι χειμερινή συλλογή για αθηναική πα­ρουσίαση με βάση μόνο το κόκκινο χρώμα. Είναι μια πρώτη prêt a porter απόπειρα να περάσει το στυλ μου σε όλες τις ώρες της ημέρας ανάλογα με τα αξεσουάρ που θα επιλεγούν.

«Στην αθηναική εβδομάδα μόδας AXDW έχω κερδίσει το βρα­βείο καλύτερης σχεδιάστριας και σίγουρα εκεί με πρόσεξαν πολ­λοί εκπρόσωποι της μόδας και της αγοράς. Βραβεύτηκα όμως και στο Μαιάμι στην ονομαστή έκθεση Art Basel, όπου ανακηρύχθη­κα μέσα στους 5 καλύτερους σχεδιαστές στον κόσμο. Εκεί έδειξα παράλληλα και τους πίνακες ζωγραφικής μου. Βέβαια για μένα η πιο μεγάλη επιβράβευση είναι ο κόσμος που έρχεται να με βρει στο ατελιέ μου, άλλωστε δεν μπορεί αλλού να δει τα ρούχα μου.

«Με μαγεύει η Μαρία Κάλλας. Αξεπέραστη. Στα όνειρά μου θα’ θελα να τη ντύσω με κάτι δικό μου. Μόχθησε τόσο για να μετα­μορφωθεί σε λυρική ντίβα και στυλιστικό πρότυπο. Και τα κατά­φερε να μη μοιάζει με καμία άλλη.

«Είχα πάντα τη δική μου αισθητική, «χανόμουν» στα ρούχα και τα περιοδικά από παιδί. Πέρασα στη Νομική και αργότερα στο μεταπτυχιακό στράφηκα στη μόδα. Εγώ χτύπησα την πόρ­τα της κορυφαίας ελληνίδας σχεδιάστριας Λουκίας να κάνω εκεί την πρακτική μου ως βοηθός της. Μόλις είδε τα σχέδιά μου με κράτησε αμέσως, έμεινα κοντά της τέσσερα χρόνια. Εζησα στην Αθήνα μια δεκαετία συνολικά ώσπου να γυρίσω κοντά στην οικο­γένειά μου στο Αίγιο και να ανοίξω το ατελιέ μου στο κέντρο της Πάτρας. Μαζί μου είναι πάντα η μητέρα μου, μια μοδίστρα με 45 χρόνια πείρας. Είναι δίπλα μου σε πρόβες, παρουσιάσεις, σόου. Ο κόσμος με έμαθε σιγά- σιγά, βοηθούν πολύ και τα social media. Τώρα ξέρω πως ήρθε η στιγμή για το επόμενο βήμα, να προωθή­σω τα ρούχα μου στη διεθνή αγορά.

«Θεωρώ πως έχουν γίνει πια όλα στη μόδα. Δεν διαπιστώνω κάτι καινούριο, απλά μια ανακύκλωση και μια πολυφωνία. Βλέ­πουμε πολλά στυλ μαζί και αυτό είναι κάτι που προκαλεί ενδια­φέρον.

«Τις γιορτές θα ταξιδέψω στο εξωτερικό. Θα ντυθώ όπως προ­τείνω να κάνουν και οι άλλες γυναίκες: Με ένα βελούδινο βαμπ φόρεμα, όχι μαύρο αλλά σε χρώμα, μαζί με δαντέλα.

Κωνσταντίνα Καμπισοπούλου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΜΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ / ΤΗΕ ARTIANS BY KONSTANTINA

H γυναίκα The Artians, διαθέτει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, δεν φοβάται να είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Η Mary Katrantzou, αυτή η διεθνής ελληνίδα, είναι έμπνευση για μένα.

«H φιλοσοφία των ρούχων μου βασίζεται στη σύνδεση της γυναικείας προσωπικότητας με αγαπημένα σχήματα και μοτίβα από την εξέλιξη της τέχνης στο πέρασμα των χρόνων, εμπνέομαι δηλαδή από την ελληνική ιστορία αλλά και τη διεθνή εικαστική κουλτούρα. Το brand προτείνει ιδιαίτερα art prints με βασικό κομμάτι το all day dress, στοχεύοντας σε εκείνη που της αρέσει να ντύνεται με ξεχωριστό τρόπο από το πρωί ως το βράδυ. H γυναίκα The Artians, πέρα από σωματότυπο και ηλικία, διαθέτει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, δεν φοβάται να είναι στο επίκε­ντρο της προσοχής.

«Δεν θα έλεγα πως είχα ποτέ πρότυπα και είδωλα, από μι­κρή ήμουν έτσι. Υπάρχουν όμως μορφές που θαυμάζω. Η Mary Katrantzou λοιπόν, αυτή η διεθνής ελληνίδα που επιβλήθηκε με το δικό της τρόπο στο διεθνές προσκήνιο της μόδας είναι έμπνευση για μένα. Τα εμπριμέ της είναι επαναστατικά, αναπά­ντεχα και μοναδικά στο είδος τους, αν και απρόσιτα σε τιμές. Και επειδή έχει συμβεί να αναφέρουν πως βαδίζω στα χνάρια της αισθάνομαι περήφανη. Είναι άλλωστε σαφής η επιρροή της στην πορεία μου.

«Η ελληνίδα ταυτίζει το ωραίο ντύσιμο με το οικονομικό και κοινωνικό status. Eπιθυμεί το ρούχο το οποίο δείχνει την τιμή του και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Στο εξωτερικό έχει ξεπεραστεί αυτό. Η καλή εμφάνιση δεν συνδέεται με το επώνυμο σήμα που φαίνεται. Η Ελληνίδα λέει με την αισθητική της «φοράω μια τσά­ντα 3000 ευρώ άρα είμαι πλούσια». Δεν της αρέσει δηλαδή το ρούχο αν δεν φαίνεται η τιμή και η καταγωγή του. Θεωρώ πως οι αμφιέσεις δεν πρέπει να μιλάνε για λεφτά. Σέβομαι βέβαια το design, την επιρροή και τις επιτυχίες διάσημων σχεδιαστών αλλά ζητούμενο είναι πρωτίστως το στυλ και όχι το σήμα. Αλλα στοι­χεία που παρατηρώ στην ενδυματολογική συμπεριφορά των ελ­ληνίδων είναι το ότι κοιτάζουν τι φοράει η άλλη και μετά θέλουν να το αποκτήσουν και έχουν ένα διαρκές άγχος να τονίζουν μέσω των ρούχων τη σεξουαλικότητά τους.

«Η γιαγιά μου ήταν μια πολύ γνωστή μοδίστρα της αλλοτινής Πάτρας. Ετσι, με θυμάμαι μικρή ανάμεσα σε κόσμο και υφάσμα­τα. Από 13 ετών με έραβε κι εγώ την παρακολουθούσα και βοη­θούσα. Ηξερα από τότε την κλίση μου και το ταλέντο μου.

Με θυμάμαι να «ψάχνομαι» στα ντυσίματα, να δοκιμάζω styling να πηγαίνω σε παζάρια και να με γοητεύουν τα vintage ρούχα. Επαγγελματικά πάντως, αρχικά με δελέασε η Καλών Τεχνών, μετά καταπιάστηκα με την εσωτερική διακόσμηση κατοικιών και όταν ξεκίνησε η κρίση, πήρα την απόφαση να αφοσιωθώ στο πάθος μου και «ό,τι γίνει».

«Εάν σήμερα φαίνεται πως έκανα τη σωστή επιλογή, θα πω ότι τίποτα δεν μου χαρίστηκε. Το brand είναι αποτέλεσμα σκλη­ρής δουλειάς και υπερπροσπάθειας. Υπήρξαν στιγμές που νόμιζα πως θα «μηδενίσω». Οι συγκυρίες δεν με ευνόησαν. Η επιμονή μου όμως ήταν μεγάλη.

«Η εταιρεία The Artians by Konstantina είναι σε μια σταθερή αναπτυσσόμενη πορεία και το μέλλον της διαφαίνεται ελπιδοφό­ρο. Εχει καταφέρει να είναι αναγνωρίσιμη και να μένει στη μνήμη του κοινού, ταξιδεύοντας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως τώρα είχε παρουσία σε Μιλάνο, Παρίσι, Γκστάαντ, Πεκίνο συγκεντρώ­νοντας πολύ θετικές εντυπώσεις και επαινετικά δημοσιεύματα. Η προηγούμενη συλλογή ήταν sold out σε καλοκαιρινά θέρετρα. Είναι πολύ συγκινητικό να ζητούν τα ρούχα σου Αυστραλοί στις Σπέτσες και Γερμανοί στη Ρόδο. Nα πουλάς πολύ στη Μύκονο, τον πιο ονομαστό ελληνικό προορισμό με τουρισμό upper class. Ολοι όμως οι ελληνες designers πρέπει να αποδείξουν την αξία τους «από έξω προς τα μέσα» λόγω της κατάστασης εδώ. Προχω­ράω λοιπόν με το βλέμμα ενός δικτύου σημείων πώλησης εκτός συνόρων και σημειώστε πως διατηρώ την παραγωγή στην πόλη μου την Πάτρα.

«Παρατηρώ τι συμβαίνει στη μόδα διεθνώς, είμαι πάντα ενή­μερη. Βλέπω τώρα μια πιο εξωστρεφή διάθεση, περισσότερο χρώμα, έντονα σχήματα και μια έκρηξη φαντασίας στους συνδυ­ασμούς. Ο κόσμος δείχνει πιο δεκτικός στον πειραματισμό, υιο­θετεί πράγματα που παλιότερα δεν θα τολμούσε.

«Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα φορέσω σίγουρα κάποιο κομμάτι της συλλογής μου για να νιώθω άνετα και να απολαύσω το φαγητό μου. Θέλω να είμαι ανάμεσα στην οικογέ­νειά μου και αγαπημένα πρόσωπα, όπως όλοι.

ΝΕΛΛΑ: Οι Ελληνίδες δεν είναι είναι μονότονες, αλλά συστήνω προσοχή στις υπερβολές

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: Η Ελληνίδα ταυτίζει το ωραίο ντύσιμο με το οικονομικό status