Πάτρα: Εκπαιδευτικοί από πέντε χώρες επισκέφθηκαν το 16ο Δημοτικό σχολείο- Κωστής Παλαμάς

Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών – Κωστής Παλαμάς, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ στο οποίο συμμετέχει, φιλοξένησε εκπαιδευτικούς από πέντε συνεργαζόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η 3η Διεθνής Συνάντηση (Transnational Meeting) του προγράμματος.

Το 16ο Δημοτικό Σχολείο – Κωστής Παλαμάς, που βρίσκεται στην περιοχή της Αγυιάς, φιλοξένησε 13 εκπαιδευτικούς από Τουρκία (συντονίστρια χώρα), Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Πολωνία, με σκοπό το συντονισμό και την οργάνωση των δράσεων του προγράμματος.

Το πρόγραμμα ERASMUS+ με τίτλο L-ORATORY - Learning Obtained by Reinforced Attitudes Through Original Reading and Research by Youngsters (κατάκτηση της γνώσης από μαθητές, μέσα από την ανάγνωση αυθεντικών κειμένων και από έρευνα), έχει διάρκεια 2 χρόνια (2017– 2019) και στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με μαθητές άλλων χωρών, την ανάπτυξη τεχνικών ανάγνωσης, την εμπλοκή των γονέων στην αναγνωστική διαδικασία των παιδιών τους, την ενίσχυση θετικών στάσεων απέναντι στο βιβλίο, την ανάγνωση, τη διαφορετικότητα και τη δημιουργία εφαρμογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Τον Φεβρουάριο του 2019 το Σχολείο θα φιλοξενήσει πάλι εκπαιδευτικούς από τις συμμετέχουσες χώρες, στα πλαίσια της κινητικότητας για σκοπούς μάθησης, κατάρτισης, διδασκαλίας (Learning/Training/Teaching activities).