Η Νικόλ Ρίτσι πρωταγωνίστρια σε διαδραστικά βίντεο αγορών

Βρίσκεται στον κόσμο της μόδας και της τηλεόρασης για περισσότερο από μια δεκαετία, και τώρα η Νικόλ Ρίτσι ξεκινά μία νέα σειρά διαδραστικών βίντεο αγορών. Πρόκειται για το μέλλον των αγορών.

Το Yahoo Lifestyle ανακοίνωσε την έναρξη του «Style Now With» νέας τηλεοπτικής σειράς που μεταφέρει τους χρήστες του διαδικτύου στα σπίτια των αγαπημένων τους διασημοτήτων, οι οποίες προβάλλουν τα προϊόντα που αγαπούν και μοιράζονται προσωπικές τους ιστορίες που συνδέονται με αυτά.

Η σειρά θα προβάλλεται στο νέο δίκτυο περιεχομένου Now With Network που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αγοράζουν ό,τι επιθυμούν απευθείας μέσω διαδραστικού βίντεο. Στη σειρά «Style Now With», απλά θα μετακινούν τον κέρσορα πάνω σε ένα προϊόν που τους ενδιαφέρει και θα το αγοράζουν.

ΑΠΕ ΜΠΕ