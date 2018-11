Ξεκίνησαν οι εργασίες του 4ου μοντέλου προσομοίωσης συνεδριάσεων του ΟΗΕ στην Πάτρα - 450 μαθητές των Αρσακείων σχολείων σε ρόλο συνέδρων - ΦΩΤΟ

Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών διοργανώνουν για τέταρτη συνεχή χρονιά το Διεθνές Μαθητικό Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών στην Πελοπόννησο, δίνοντας την ευκαιρία σε σχολεία ολόκληρης της περιφέρειας Πελοποννήσου να γνωρίσουν και να συμμετάσχουν σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό.

Την Πέμπτη ξεκίνησε το 4ο Διεθνές Μαθητικό Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, ενώ την Παρασκευή, στο συνεδριακό κέντρο του πανεπιστημίου Πατρών, έγινε η Τελετή έναρξης των εργασιών του 4ου Μοντέλου προσομοίωσης συνεδρίων του ΟΗΕ. Το συνεδριακό κέντρο πλημμύρισε συνέδρους που με την υποστήριξη των ομάδων και των καθηγητών τους, θα αναπτύξουν τις επόμενες ημέρες τις θέσεις τους σε ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων που απασχολούν τις συνεδριάσεις του ΟΗΕ.

Το 4ο Διεθνές Μαθητικό Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (4th ATSMUN 2018 – Model United Nations Conference) διεξάγεται από 1η έως 4 Νοεμβρίου 2018 με θέμα «Brave New World: Future in the past or past in the future?».

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος μαθητές των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων συμμετέχουν στο μοντέλο Ο.Η.Ε. Πρόκειται για προσομοίωση των συνεδριάσεων τού Ο.Η.Ε., όπου οι μαθητές εκπροσωπώντας μια χώρα που δεν είναι η δική τους συζητούν διεθνή θέματα, κοινωνικά, οικονομικά,πολιτιστικά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λειτουργώντας ως διπλωμάτες τής χώρας αυτής.

Μάλιστα αίθουσα των Αρσακείων Τοσίτσειων σχολείων της Πάτρας, θα μετατραπεί και φέτος, στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης με δικαστές, κατήγορους και όλους τους ρόλους σε πραγματικές συνθήκες υπό την εποπτεία μάλιστα, του συντονιστή της Επιτροπής του Διεθνούς Δικαστηρίου Robert Stern, ο οποίος ήρθε στην Πάτρα αποκλειστικά για να συμμετάσχει και στο φετινό 4ο MUN των Αρσακείων σχολείων.

Παρόντες στην τελετή επίσης ο σύμβουλος του Cambridge University Stephen John Taylor, η προϊσταμένη Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης Σοφία Χριστοπούλου και πολλοί άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

TI EINAI TO ΜUN

Το Μαθητικό Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (Model United Nations Conference - MUN) είναι ένα τριήμερο διεθνές μαθητικό συνέδριο προσομοίωσης των συνεδριάσεων του Ο.Η.Ε. που διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Οι μαθητές εκπροσωπώντας μια χώρα που δεν είναι η δική τους καλούνται να βρουν λύσεις, μέσω της διαλεκτικής τέχνης (debate), της επιχειρηματολογίας (argumentation), της αντιπαράθεσης (juxtaposition), της διαπραγμάτευσης (negotiation) και του συμβιβασμού (compromise), σε διεθνή θέματα τα οποία συζητούν οι χώρες στον Ο.Η.Ε. τη στιγμή που γίνεται το συνέδριο.