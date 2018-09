Ημερίδα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για τη Διαχείριση αποβλήτων

Επιστημονική Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών στο μεταπτυχιακό ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ΕΑΠ που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Αμφιθέατρο Β’ (στην οδό Πειραιώς 211, Ταύρος, στην Αθήνα) το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας έχει ως εξής:

11.00-11.10 π.μ: Καλωσόρισμα- Ανάλυση στόχων Π.Μ.Σ. '"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ", Καθηγητής Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας ΣΘΕΤ, Διευθυντής Σπουδών ΔΙΑ/ΕΑΠ

11.10-11.40 π.μ: ‘Phytoremediation of pharmaceuticals and the role of plant microbe interaction’ by Professor Dr. Peter Schröder, Πανεπιστημίου του Μονάχου

11.40-12.00 μ.: "Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνικές για Αειφορική Παραγωγή σε Μεσογειακά Θερμοκήπια", Κώστας Κίττας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

12.00-12.20 π.μ.: "Βιώσιμη Διαχείριση Έντυπου Χαρτιού σε Αστικούς Δήμους. Μελέτη περίπτωσης: Οι Δήμοι Καλλιθέας και Αιγάλεω στην Περιφέρεια Αττικής, Ρόϊδω Μητούλα, Καθηγήτρια Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Αστικής Ανασυγκρότησης, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

12.20-12.50 π.μ.: ‘Περιβαλλοντικό έγκλημα--περιβαλλοντική Επιθεώρηση’, Σοφία Ελευθεριάδου, Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, MSc, Προϊσταμένη του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας /ΥΠΕΝ.

12.50-13.00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

*Στην συνέχεια οι Ομιλητές θα απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα των Φοιτητών και του λοιπού ακροατηρίου σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων (υγρών, στερεών, αέριων) στην χώρα μας.