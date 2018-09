Ο Αλέξης Τσίπρας, στα περίπτερα της 83ης ΔΕΘ - To συμβολικό δώρο, το ανέκδοτο για το μετρό και τα σουτ

Περισσότερο από τέσσερις ώρες κράτησε η επίσκεψη του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στους χώρους της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που φέτος έχει ως τιμώμενη χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ο κ.Τσίπρας έφτασε στο εκθεσιακό κέντρο, λίγα λεπτά πριν τις 9 το πρωί, για την προγραμματισμένη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO και στον εξωτερικό χώρο τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα συγκεντρωμένοι πολίτες. Κάποιοι θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ ένα αγοράκι του προσέφερε λουλούδια.

Αμέσως μετά, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΘ – HELEXPO, Τάσο Τζήκα, υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την περιοδεία με πρώτη στάση το περίπτερο του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και του "Πρακτορείο 104,9 Fm", όπου τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΑΠΕ - ΜΠΕ, Μιχάλης Ψύλος.

Ακολούθησε η επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του υπουργού, Πάνου Καμμένου και του αναπληρωτή υπουργού, Παναγιώτη Ρήγα. Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού, που με τις παρεμβάσεις τους σώζουν καθημερινά ζωές.

Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε με καταδρομείς και παρακολούθησε ασκήσεις αναρρίχησης και καταρρίχησης από την 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία, ενώ κατά την αναχώρηση του πρωθυπουργού ο κ.Καμμένος του χάρισε ένα βιβλίο, την ώρα που η μπάντα του στρατού έπαιζε το τραγούδι "We Will Rock You" των Queen.





"Το ανέκδοτο για το Μετρό έγινε πραγματικότητα"

Επόμενος σταθμός του κ.Τσίπρα ήταν το περίπτερο 15 και πρώτη στάση έγινε στο περίπτερο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Αττικό Μετρό, όπου εκεί τον περίμεναν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης και πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Γιάννης Μυλόπουλος, ενώ έδωσε το παρών και ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού, Απόστολος Αντωνούδης.

Ο κ.Τσίπρας ενημερώθηκε για το ντεμπούτο του "ασημένιου βέλους", του τρένου που θα πραγματοποιεί μελλοντικά το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σε περίπου 3,5 ώρες, λέγοντας χαριτολογώντας "τώρα πάει η Aegean. Δεν θα τη χρειάζεται κανείς". 'Οσο για τα έργα του Μετρό που είναι σε εξέλιξη είπε πως "το ανέκδοτο για το Μετρό έγινε πραγματικότητα".

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών και στο περίπτερο της ΕΥΑΘ, όπου τον υποδέχτηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. Εκεί ρώτησε για τις πρόσφατες βλάβες στην υδροδότηση του νομού Θεσσαλονίκης και τον αγωγό, με τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ, Γιάννη Κρεστενίτη, να του απαντά πως "σε λίγο καιρό θα τρέξει ένα μεγάλο έργο, μια κατασκευαστική εργολαβία για να λυθεί ένα πρόβλημα 40 ετών".





Συμβολικό δώρο από τον Αλ.Τσίπρα στην πρώτη φοιτήτρια Ρομά

Ο πρωθυπουργός στο περίπτερο του υπουργείου Εργασίας συναντήθηκε με την 19χρονη, Βισδάν Αλή Όγλου, μαθήτρια της Γ’ Λυκείου από το Δροσερό της Ξάνθης, που κατάφερε να γίνει η πρώτη Ρομά γυναίκα που θα φοιτήσει στο πανεπιστήμιο.

Ο κ.Τσίπρας, μαζί με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Θεανώ Φωτίου, συνεχάρησαν τη φοιτήτρια και της προσέφεραν ως συμβολικό δώρο ένα δαχτυλίδι, πιστό αντίγραφο, αρχαιολογικού ευρήματος, που είχε βρεθεί στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός της έδωσε και μια μικρή προτομή λέγοντας πως η ίδια αποτελεί πρότυπο για τους Ρομά, ενώ της ευχήθηκε καλή επιτυχία στις σπουδές της. Το μεσημέρι, η κ.Φωτίου παρέθεσε γεύμα στη φοιτήτρια στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έδωσαν το παρών και άλλοι απόφοιτοι Ρομά.

"Σκόραρε" στο μπάσκετ ο πρωθυπουργός

Κατά την επίσκεψη του στο περίπτερο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ο κ.Τσίπρας συναντήθηκε με την Εθνική Ομάδα Μπιτς Χάντμπολ Γυναικών που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Καζάν της Ρωσίας. Η δεύτερη προπονήτρια της ομάδας και τέσσερις αθλήτριες είχαν μια σύντομη συζήτηση με τον πρωθυπουργό, ο οποίος τις συνεχάρη για τη μεγάλη αυτή επιτυχία.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός βγήκε στο γήπεδο μπάσκετ που είχε στηθεί έξω από το περίπτερο 15 και έπαιξε μπάσκετ με δύο μικρά παιδιά που φορούσαν συμβολικά φανέλες των Εθνικών ομάδων της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Μάλιστα, δοκίμασε να σουτάρει και ο ίδιος από τη θέση των ελευθέρων βολών, αστοχώντας στην πρώτη και σκοράροντας στη δεύτερη προσπάθεια.

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί οι επισκέψεις στα περίπτερα του Εθνικού Κέντρου 'Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ), του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, ενώ ακολούθησαν στάσεις στα περίπτερα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκε ο πρύτανης, Περικλής Μήτκας, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να μάθει εάν έχει ψηφιακό σήμα τηλεόρασης το χωριό του

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής θέλησε να μάθει από τον υπουργό, Νίκο Παππά και τον υφυπουργό, Λευτέρη Κρέτσο, εάν το χωριό του, το Αθαμάνιο Άρτας, έχει ψηφιακό σήμα τηλεόρασης, ενώ ενημερώθηκε πως συνολικά 160.000 νοικοκυριά της χώρας δεν διαθέτουν ακόμα ψηφιακό σήμερα. Παρούσα ήταν και η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Στο περίπτερο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης τον υποδέχτηκε ο υπουργός, Γιάννης Δραγασάκης και στο περίπτερο του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης η υπουργός, Κατερίνα Νοτοπούλου, εκεί όπου εκπρόσωπος γυναικείων συνεταιρισμών ζήτησε από τον πρωθυπουργό στήριξη και βοήθεια.

Ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε ακόμη το περίπτερο της ΔΕΗ λέγοντας στα στελέχη που τον υποδέχτηκαν "τη ΔΕΗ και τα μάτια σας", όπως επίσης τα περίπτερα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των ΕΛΤΑ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης όπου ενημερώθηκε για το έργο ριζικού εκσυγχρονισμού και επέκτασης, επιθεωρώντας τη σχετική μακέτα.

Το Facebook και οι αμερικανικές εταιρίες κολοσσοί στο 13

Μετά τα τελετή εγκαινίων του περιπτέρου των ΗΠΑ στην 83η ΔΕΘ ο κ.Τσίπρας επισκέφτηκε τις εταιρίες που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο σταντ του Facebook ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε εάν ο ίδιος διαθέτει λογαριασμό και εάν μπορεί να τον χειρίζεται, απαντώντας πως "το γνωρίζω καλά".

Στη συνέχεια, είχε την ευκαιρία στη Google να κάνει μια εικονική περιήγηση μέσω του Street View στην παραλία και τον Λευκό Πύργο, ενώ στάθηκε στα περισσότερα περίπτερα των αμερικανικών εταιριών - κολοσσών συνοδευόμενος από τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος και τον πρεσβευτή των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.

Του δώρισαν ξίφος στο περίπτερο της ΕΛΑΣ

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του πρωθυπουργού ήταν το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Πύργο του ΟΤΕ. Εκεί τον υποδέχτηκαν η υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, η υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ Άρης Ανδρικόπουλος.

"Δεν έχετε παράπονο. Ομόρφυνε το υπουργείο", είπε ο πρωθυπουργός προς τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, αναφερόμενος στον πρόσφατο ανασχηματισμό.

Στον κ.Τσίπρα δώρισαν ένα ξίφος αξιωματικού της σώματος, ενώ έγινε και επίδειξη καταρρίχησης από άνδρες των ΕΚΑΜ.

Βόλτες στα περίπτερα έκαναν άλλοτε με τον πρωθυπουργό και άλλοτε ξεχωριστά η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Θρησκευμάτων, Μάρκος Μπόλαρης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ