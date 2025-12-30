Φωκίων Ζαΐμης – Απολογιστική συνέντευξη: «Εύχομαι ενότητα, Είμαστε δίπλα στους πολίτες και συνεχίζουμε για το καλύτερο»

Με την ελπίδα, τη νέα χρονιά, η Αχαΐα να ανέβει ακόμα ένα σκαλί… με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, μιλώντας στην εκπομπή Metropolis του καναλιού Ιonian και στη δημοσιογράφο Λίνα Μπάστα, παραχώρησε μια απολογιστική συνέντευξη για το 2025.

Δίνοντας έμφαση στην κοινωνία, στη συνεργασία και τη συστηματική δουλειά, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης παρουσίασε το έργο που υλοποιήθηκε, τις παρεμβάσεις που έγιναν προς όφελος των πολιτών και τους στόχους για το 2026.

«Με διαρκή παρουσία, ειλικρινή σχέση με τους πολίτες και έργα «ουσίας» για την Αχαΐα προχωράμε, διορθώνουμε προβλήματα και «χτίζουμε» το αύριο. Μια Περιφέρεια που είναι δίπλα στους πολίτες, συνεργάζεται και δουλεύει αναπτύσσεται, κι εμείς αυτό προσπαθούμε μ’ όλες μας τις δυνάμεις», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης αναφέροντας τις δύσκολες στιγμές, που έζησε, με τις πυρκαγιές στην Αχαΐα, τις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης, που γίνονται καθημερινά, και το σχεδιασμό για τα μικρά και τα μεγαλύτερα έργα όπως η επέκταση του φυσικού αερίου, ο ποδηλατόδρομος 14km Διακοπτό – Αίγιο.

«Εύχομαι η νέα χρονιά να μας βρει με περισσότερη ενότητα και δουλειά, χωρίς κομματικές διαχωριστικές γραμμές, αλλά με μοναδικό γνώμονα το καλό του τόπου μας. Αυτό που χρειάζεται είναι καλή διάθεση και συστηματική δουλειά από όλους για όλους», τόνισε ο κ. Ζαΐμης.