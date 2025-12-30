Ν. Φαρμάκης: «Το νέο έτος ας συνεχίσουμε την προσπάθεια της κοινής προκοπής»

Στο μήνυμά του ενόψει του νέου έτους και της γιορτής της Πρωτοχρονιάς, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, αναφέρει τα εξής:



«Ένας νέος χρόνος βρίσκεται στο κατώφλι μας.



Είναι μια στιγμή που μας κάνει να στεκόμαστε για λίγο, να σκεφτόμαστε όσα ζήσαμε, αλλά και όσα ονειρευόμαστε για το αύριο.

Η χρονιά που αφήνουμε πίσω δεν ήταν εύκολη.

Κόποι, αγωνίες, προβλήματα και εμπόδια, σε έναν κόσμο που διαρκώς στροβιλίζεται μέσα στην αβεβαιότητα, ακόμα και για όσα θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα για όλους, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια.



Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ίσως να μην μπορεί να λύσει τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου μας, μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι σε αυτόν τον τόπο θα παραμείνουμε ενωμένοι και ενωμένοι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να καλυτερέψουμε τον τόπο μας και τις ζωές μας.

Πιστεύω βαθιά στη Δυτική Ελλάδα και στους ανθρώπους της. Και είμαι βέβαιος ότι βαδίζουμε στον σωστό δρόμο όταν ακούμε ο ένας τον άλλον και βάζουμε πάντοτε τον άνθρωπο στο κέντρο κάθε μας απόφασης.



Το νέο έτος ας μας βρει με υγεία, αλλά και με περισσότερη κατανόηση, αλληλεγγύη και ελπίδα. Ας έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια της κοινής προκοπής και να διορθώσουμε ό,τι μας πλήγωσε.

Υπόσχεσή μου είναι μόνο η δουλειά, ώστε κανένας να μη νιώθει αόρατος ή μόνος και όλοι μαζί να αποκτούμε όλο και μεγαλύτερο μερίδιο σε έναν τόπο που θα γίνεται διαρκώς καλύτερος.

Πολλές ευχές από καρδιάς για το 2026.

Πολλές μικρές χαρές να κάνουν την ζωή σας όμορφη και να μετατρέπουν τα όνειρά σας σε πραγματικότητα.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους!»

Ανταλλαγή ευχών στην Περιφέρεια την Πρωτοχρονιά

Ανήμερα την Πρωτοχρονιά (Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026), στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί Δοξολογία για το νέο έτος στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσοστόμου, ενώ στις 12:30 θα ακολουθήσει ανταλλαγή ευχών και κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 και Αμερικής), στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου.