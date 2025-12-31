Ένας διαδηλωτής στο Ιράν απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις: Το βίντεο που έγινε viral

Viral έχει γίνει ένα βίντεο από το Ιράν με έναν διαδηλωτή να έχει καθίσει στη μέση του δρόμου στην Τεχεράνη και απέναντί του να έχει αστυνομικούς με μοτοσικλέτες.

Ο διαδηλωτής βρίσκεται απέναντι στις δυνάμεις της αστυνομίας στο Ιράν κατά την διάρκεια μεγάλων συγκεντρώσεων των τελευταίων ημερών και μεταδίδεται από τα social media με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μια «ιρανική Τιενανμέν».

Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων.

Απέναντί του, στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα. Κάποιοι από αυτούς πατούν με τα πόδια στο έδαφος.

Τα πλάνα, που αναμεταδοθήκαν κυρίως εκτός του Ιράν, θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου όταν κατεστάλη το κίνημα του Ιουνίου του 1989 που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την επαλήθευση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια.