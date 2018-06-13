ΔΕΙΤΕ τους υποψηφίους στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας την Κυριακή 17 Ιουνίου. Η εφορευτική επιτροπή ανακοίνωσε τους υποψηφίους. H εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 9 το βράδυ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Καλούνται οι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ των Σωματείων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, όπως προσέλθουν την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και ώρες 9:00 το πρωί έως 9:00 το βράδυ στο Ε.Κ. Πάτρας, Κολοκοτρώνη 20,για να ψηφίσουν για νέα Διοίκηση , Ελεγκτική Επιτροπή, και Αντιπροσώπους ΓΣΕΕ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στις Αρχαιρεσίες έχουν οι Αντιπρόσωποι που τα Σωματεία τους έχουν καταβάλλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές στο Ε.Κ. Πάτρας μέχρι και 31-10-2017.
Η εφορευτική για την ανακήρυξη των υποψηφίων
"Στην Πάτρα στις 11-06-2018 και ώρα 20:00 μμ. στα γραφεία Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, 1ος όροφος, Κολοκοτρώνη 20, συνεδρίασαν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση στις 03-06-2018, που αποτελείται από τους:
Ανδριόπουλο Σταμάτη, Ανδρεάτου Άννα, Χριστοδουλόπουλος Παναγιώτης
Αφού έλεγξε τις καταθέσεις υποψηφιοτήτων, ανακήρυξε τους παρακάτω συνδυασμούς:
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΤΙΣ 17-06-2018
ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 9:00πμ ΈΩΣ 21:00μμ
1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
Α΄ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
- ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
Α΄ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
- ΛΑΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
- ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΤΣΙΜΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Α΄ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΑΛΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΑ)
- ΒΕΝΕΡΗ ΝΑΤΑΣΑ
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
- ΝΙΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΚΟΥΛΑ)
- ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
Β΄ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.
- ΑΛΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΑ)
- ΒΕΝΕΡΗ ΝΑΤΑΣΑ
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
- ΝΙΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΚΟΥΛΑ)
- ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
4. ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Α΄ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΜΑΡΜΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΗΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Β΄ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΣΥΝ.Δ.Ε.ΣΥ)
Α΄ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΓΑΪΤΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
- ΓΚΟΥΡΖΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΑΡΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10. ΜΟΥΚΙΔΗ ΚΟΡΙΝΑ
11. ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
12. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
15. ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
19. ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΖΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Β΄ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΤΑΞΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Τ.Α.Σ.)
Α΄ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
- ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11. ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
13. ΜΑΣΣΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
14. ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
15. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
16. ΝΙΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΦΩΤΗΣ
18. ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
19. ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21. ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
22. ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
23. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
24. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25. ΣΤΡΑΤΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
26. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
27. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
28. ΤΣΕΠΕΛΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29. ΦΕΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ΄ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε.
- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ