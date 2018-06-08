Συγκροτήθηκε σε σώμα η ΔΗΜ.Τ.Ε. Νοτίου Τομέα Πάτρας της ΝΟΔΕ

Πολιτική

Πρόεδρος ο Σταύρος Ντάντος


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Συγκροτήθηκε σε σώμα η ΔΗΜ.Τ.Ε. Νοτίου Τομέα Πάτρας της ΝΟΔΕ Πρόεδρος ο Σταύρος Ντάντος
 

Συνήλθε σε Σώμα η ΔΗΜ.Τ.Ε. Νοτίου Τομέα Πάτρας της ΝΟΔΕ Αχαΐας, ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Α΄ Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Β΄ Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΝΤΕΠΥ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΠΡΟΜΠΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΡΡΗΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 08/06/2018 11:36

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489355

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