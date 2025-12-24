Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Στη Βουλή το θέμα για τα πανάκριβα διόδια στη διαδρομή Πάτρα - Δυτική Αχαΐα»

Κοινοβουλευτική ερώτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για τα διόδια στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Στη Βουλή έφεραν το θέμα των πανάκριβων διοδίων από Πάτρα προς Δυτική Αχαΐα και αντίστροφα στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών δέκα (10) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Αχαΐας και τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου.

Στην ερώτηση με θέμα «Άμεση ανάγκη διορθωτικής παρέμβασης για τα πανάκριβα διόδια από την Πάτρα στη Δυτική Αχαΐα στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου» αφού παρουσιάζεται το σύντομο ιστορικό της λανθασμένης χάραξης, αφού κάτοικοι και φορείς της περιοχής είχαν ταχθεί υπέρ της νότιας χάραξης, καθώς και των καθυστερήσεων στην παράδοση του έργου, αναδεικνύονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη λειτουργία του.

Πρώτο και σημαντικό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο μεγάλης ακρίβειας και φτωχοποίησης της κοινωνίας και των πολιτών, τα πανάκριβα διόδια, ύψους επτά (7) ευρώ που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τον νέο αυτοκινητόδρομο στον σταθμό Καμινίων, για να πάνε προς την Κάτω Αχαΐα και να επιστρέψουν προς την Πάτρα ή αντίστροφα, διαδρομή που καθημερινά κάνουν πολλοί εργαζόμενοι.

Οι αιτιάσεις και οι διαβεβαιώσεις της παραχωρησιούχου εταιρίας ότι το κόστος θα μειωθεί στα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80), δεν καθιστά την οικονομική επιβάρυνση αμελητέα, ενώ θα υπάρξει επιπρόσθετο κόστος για την απόκτηση του e-pass και εκτιμάται σύμφωνα με την εμπειρία των έως τώρα καθυστερήσεων ότι το σύστημα δεν θα παραδοθεί στην ώρα του, δηλαδή τους πρώτους μήνες του 2026.

Επιπλέον, η «λύση» της χρήσης της παλαιάς εθνικής οδού από τους ντόπιους κατοίκους, όπως περίτρανα απέδειξε η εμπειρία με τις πρόσφατες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την ολοκλήρωση του έργου, δυσχεραίνει την καθημερινότητα όλων, αφού οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ταλαιπωρούνται από την υπερβολική κίνηση των οχημάτων, οι οδηγοί καθυστερούν, ενώ το οδόστρωμα καταστρέφεται περαιτέρω, δημιουργώντας ζητήματα ασφάλειας για τους οδηγούς, τους συνεπιβαίνοντες και τα οχήματα.

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μέριμνα, σχεδιασμός και υλοποίηση σε ό,τι αφορά τη λειτουργική σύνδεση του αυτοκινητόδρομου με τη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας (ΒΙΠΕ), την κατασκευή του ημικόμβου Αλισσού-Κάτω Αχαΐας, για τον οποίο το υπουργείο έχει προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες και του κόμβου στο ύψος του Λάππα για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου.

Η ευκταία λύση για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της περιοχής και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων της, θα ήταν οι μόνιμοι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι που κινούνται στη διαδρομή από Πάτρα προς Δυτική Αχαΐα και αντίστροφα να διέρχονται δωρεάν, αφού κάποιος μπορεί να κάνει τη διαδρομή 2, 3, ακόμη και 4 φορές την ημέρα. Μέχρι, ωστόσο, να γίνει αυτό, πρέπει να λάβει χώρα άμεσα η μείωση του κόστους των διοδίων για να μην κερδοσκοπούν κάποιοι εις βάρος των πολιτών με την ανοχή της πολιτείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Υπάρχει η πρόθεση μείωσης στο ελάχιστο ποσό των διοδίων στη μετωπική Καμινίων και αν όχι, πότε θα λειτουργήσει το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης;

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη λειτουργική αποκατάσταση της παλαιάς εθνικής οδού Πάτρας-Κάτω Αχαΐας, για τη σύνδεση με τη ΒΙΠΕ με ασφαλή διέλευση στο Θεριανό Αχαΐας, για τον ημικόμβο Αλισσού-Κάτω Αχαΐας και τον κόμβο στο Λάππα για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο Αράξου και την Καλογριά;