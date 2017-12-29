"Ανοιξιάτικη" Πρωτοχρονιά με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας

Κοινωνία

Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις για τον καιρό της Κυριακής και της Δευτέρας


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε ακόμα
Υπογράφηκε η απόφαση για το πετρέλαιο θέρμανσης
Διαβάστε επίσης
Αχαΐα: Συγκλονίζει το περιστατικό με την 17χρονη στην Κλειτορία που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρίπολης αλλά ήταν ήδη νεκρή
Αχαΐα: Συγκλονίζει το περιστατικό με την 17χρονη στην Κλειτορία που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα
Θλίψη για την Κατερίνα Μπαλωμένου - Τομαρά των «Ναυάρχων γεύσεις» - Έφυγε σε ηλικία 49 ετών Άφησε πίσω της έναν γιο
Θλίψη για την Κατερίνα Μπαλωμένου - Τομαρά των «Ναυάρχων γεύσεις» - Έφυγε σε ηλικία 49 ετών
Πένθος στους δημοσιογράφους-Έφυγαν από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζενάκος και ο Βίκτωρ Νέτας Σε ηλικία 85 και 79 ετών αντίστοιχα
Πένθος στους δημοσιογράφους-Έφυγαν από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζενάκος και ο Βίκτωρ Νέτας
"Ανοιξιάτικη" Πρωτοχρονιά με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας Οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις για τον καιρό της Κυριακής και της Δευτέρας
 

«Άνοιξη» μετά τις βροχοπτώσεις βλέπουν να … έρχεται οι μετεωρολόγοι που εκτιμούν ότι το 2018 θα το υποδεχθούμε με καλό καιρό,  ηλιοφάνεια  άπνοια και άνοδο της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο καιρός θα βελτιωθεί από αύριο Σάββατο σταδιακά ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα 1η Ιανουαρίου θα επικρατήσει καλοκαιρία και θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 16-17 βαθμούς κελσίου.

Ακολουθούν οι μετεωρολογικές προγνώσεις της ΕΜΥ για τον καιρό των επόμενων ημερών

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-12-2017

ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΡΟΧΕΣ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΘΑ

ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΛΛΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ. ΣΤΗΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΑΣΤΑΤΟΣ-ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΦΕΛΩΔΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΜΙΚΡΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4

ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ, ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ

ΧΩΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ ΠΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 3 ΜΕ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΠΤΩΣΗ. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΓΕΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31-12-2017

ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΠΙΚΑ 5 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΝΟΔΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 01-01-2018

ΚΑΙΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΚΥΡΙΩΣ

ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 2 ΜΕ 3 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΜΕ 4 ΜΠΟΦΟΡ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ

ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥΣ 4 ΜΕ 5.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΟΔΟ.

 

ΤΡΙΤΗ 02-01-2018

ΚΑΙΡΟΣ: ΑΡΑΙΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ

ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 ΜΕ 6 ΜΠΟΦΟΡ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 03-01-2018

ΚΑΙΡΟΣ: ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ, ΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ

ΝΕΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ ΛΙΓΕΣ ΝΕΦΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ.

ΑΝΕΜΟΙ: ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 4 ΜΕ 6 ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΑΣΗ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ΣΕ ΠΤΩΣΗ.

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/12/2017 09:47

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/469937

thebest.gr © 2017

Διαβάστε επίσης
Θρήνος για την 40χρονη Πατρινή Ειρήνη Τουλιάτου - Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη ξημερώματα ΧριστουγέννωνΣτα Περιβόλια Ρεθύμνου
Θρήνος για την 40χρονη Πατρινή Ειρήνη Τουλιάτου - Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη ξημερώματα Χριστουγέννων
Απαγορευτικό από Πάτρα για Ιόνιο - Πού χρειάζονται αλυσίδες στη Δυτική Ελλάδα - Σε επιφυλακή ο Δήμος ΠατρέωνΝέο κύμα έντονων καιρικών φαινομένων
Απαγορευτικό από Πάτρα για Ιόνιο - Πού χρειάζονται αλυσίδες στη Δυτική Ελλάδα - Σε επιφυλακή ο Δήμος Πατρέων
Κρήτη: Δεν πήγε στην κηδεία του πατέρα της - Τι λέει η κόρη του θύματος για το φονικόΣυγκλονισμένη για τις εξελίξεις
Κρήτη: Δεν πήγε στην κηδεία του πατέρα της - Τι λέει η κόρη του θύματος για το φονικό

Αθλητισμός
Μπιτς βόλεϊ: Η Πατρινή Αλίκη Σπηλιωτοπούλου πάει ΟλλανδίαΜαζί με την συμπαίκτριά της, στην Εθνική Πέννυ Καραγκούνη
Μπιτς βόλεϊ: Η Πατρινή Αλίκη Σπηλιωτοπούλου πάει Ολλανδία
Culture
Υποψήφιο για 13 βραβεία Γκόγια το Ισπανικό φιλμ "Ο Γίγαντας"Θα βγει στην Ελλάδα σε διανομή της Weird Wave
Υποψήφιο για 13 βραβεία Γκόγια το Ισπανικό φιλμ "Ο Γίγαντας"


Κοινωνία
Πολιτική
Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τις 120 δόσεις - Τι προβλέπειΟι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 31/12/2018
Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τις 120 δόσεις - Τι προβλέπει
Life&the City
Χριστουγεννιάτικος γάμος! Νεόνυμφοι χόρεψαν στο Πάρκο Χριστουγέννων-ΒΙΝΤΕΟ Υπό τις μελωδίες του καλλιτέχνη Αντώνη Βλάχου
Χριστουγεννιάτικος γάμος! Νεόνυμφοι χόρεψαν στο Πάρκο Χριστουγέννων-ΒΙΝΤΕΟ

Αγορά
Εκπτώσεις έως και 70% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ – Όλα τα κριτήρια – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματαΤι προβλέπει η απόφαση Σταθάκη
Εκπτώσεις έως και 70% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ – Όλα τα κριτήρια – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα
Κόσμος
Πηγή φωτογραφίας: twitter.com/GabyGabyGGΤην Πορτογαλία κατηγορεί ο Μαδούρο για τις ελλείψεις
Γιορτές χωρίς χοιρινό κρέας στη Βενεζουέλα – Στους δρόμους οι κάτοικοι



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αχαΐα: Συγκλονίζει το περιστατικό με την 17χρονη στην Κλειτορία που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα Αχαΐα: Συγκλονίζει το περιστατικό με την 17χρονη στην Κλειτορία που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα
Θλίψη για την Κατερίνα Μπαλωμένου - Τομαρά των «Ναυάρχων γεύσεις» - Έφυγε σε ηλικία 49 ετών Θλίψη για την Κατερίνα Μπαλωμένου - Τομαρά των «Ναυάρχων γεύσεις» - Έφυγε σε ηλικία 49 ετών
Πένθος στους δημοσιογράφους-Έφυγαν από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζενάκος και ο Βίκτωρ Νέτας Πένθος στους δημοσιογράφους-Έφυγαν από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζενάκος και ο Βίκτωρ Νέτας
Θρήνος για την 40χρονη Πατρινή Ειρήνη Τουλιάτου - Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη ξημερώματα Χριστουγέννων Θρήνος για την 40χρονη Πατρινή Ειρήνη Τουλιάτου - Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κρήτη ξημερώματα Χριστουγέννων
Απαγορευτικό από Πάτρα για Ιόνιο - Πού χρειάζονται αλυσίδες στη Δυτική Ελλάδα - Σε επιφυλακή ο Δήμος Πατρέων Απαγορευτικό από Πάτρα για Ιόνιο - Πού χρειάζονται αλυσίδες στη Δυτική Ελλάδα - Σε επιφυλακή ο Δήμος Πατρέων
Κρήτη: Δεν πήγε στην κηδεία του πατέρα της - Τι λέει η κόρη του θύματος για το φονικό Κρήτη: Δεν πήγε στην κηδεία του πατέρα της - Τι λέει η κόρη του θύματος για το φονικό
Εκπτώσεις έως και 70% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ – Όλα τα κριτήρια – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα Εκπτώσεις έως και 70% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ – Όλα τα κριτήρια – Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017
Η «πληρωμένη» απάντηση του τσολιά της Ελληνοφρένειας στον Δήμο Βερύκιο Η «πληρωμένη» απάντηση του τσολιά της Ελληνοφρένειας στον Δήμο Βερύκιο
Οι πατρινοι που πήραν το μποναμά των 1.000 ευρώ από τη λοταρία των αποδείξεων Οι πατρινοι που πήραν το μποναμά των 1.000 ευρώ από τη λοταρία των αποδείξεων