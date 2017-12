Oι ιπτάμενοι Άη Βασίληδες της ΕΜΑΚ για τα παιδιά με καρκίνο - ΦΩΤΟ

Μια κίνηση ξεχωριστή, συγκινητική και βαθιά ανθρώπινη. Στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων άνδρες της ΕΜΑΚ με σχοινιά άρχισαν να κατεβαίνουν από την οροφή του κτιρίου, σταματώντας στα μπαλκόνια των παιδιών που δεν μπορούσαν να κατέβουν στον προαύλιο χώρο για να τους δώσουν τα δώρα τους.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ ΑΠΟ FACEBOOK "we are all Greeks"