Οι With Heart Films από την Πάτρα βιντεοσκοπούν γάμους με την... καρδιά τους και διακρίνονται παγκοσμίως!

Tαξιδεύουν εντός κι εκτός Ελλάδας και δημιουργούν μοναδικά βίντεο αποτυπώνοντας την πραγματική ομορφιά, τα αληθινά συναισθήματα και την ουσία κάθε γάμου. Γι’ αυτές τους τις παραγωγές βραβεύονται τα τελευταία χρόνια, διακρίσεις που τους κατατάσσουν πλέον στους καλύτερους βιντεογράφους του κόσμου.

Ο Πατρινός Γιώργος Κασιώνης και ο Σταμάτης Τσοπανάκης είναι οι With Heart Films που με το μοναδικό τους στιλ ξεχώρισαν όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Πέρυσι διακρίθηκαν στα βραβεία Golden lens 2016 κατακτώντας τη 2η θέση στην κατηγορία Most Awarded Videographer Of The Year, 3η θέση στην κατηγορία Best Film Of The Year και 4οι στη γενική κατάταξη των καλύτερων βιντεογράφων παγκοσμίως.

"Ακόμη κι αν προερχόμαστε από διαφορετικά καλλιτεχνικά υπόβαθρα, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, πάθος κι αγάπη χωρίς περιορισμούς. Συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε για κάθε ζευγάρι μια ταινία, «αιχμαλωτίζοντας» τις στιγμές, την αγάπη και τα συναισθήματα, όπως ακριβώς συμβαίνουν”, αναφέρει στο blog του ο Γιώργος Κασιώνης περιγράφοντας το στοιχείο της δουλειάς που συναρπάζει τον ίδιο κι ενθουσιάζει τους πελάτες του.

Janelle & Ante // Wedding in Croatia from With Heart Films on Vimeo.

Paul & Sivan // Wedding in Naxos, Greece from With Heart Films on Vimeo.