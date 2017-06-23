Πάτρα: Οι φορείς και οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση του Δήμου κατά της ανεργίας

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Την Κυριακή 25 Ιουνίου στη Γέφυρα Ρίο-Αντιρρίου


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Πάτρα: Οι φορείς και οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση του Δήμου κατά της ανεργίας Την Κυριακή 25 Ιουνίου στη Γέφυρα Ρίο-Αντιρρίου
 

Ο Δήμος ανακοίνωσε όλους τους Φορείς και τους Συλλόγους που δήλωσαν συμμετοχή στην κινητοποίηση κατά της ανεργίας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιουνίου. Η κινητοποίηση με σύνθημα: «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους» θα καταλήξει στις 11 το πρωί στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου:

«Ανακοινώσεις Φορέων και Συλλόγων που δηλώνουν την απόφασή τους να συμμετέχουν στην μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση κατά της ανεργίας, μεθαύριο Κυριακή, 25 Ιούνη, στις 11 το πρωί, στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, με σύνθημα: «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους».

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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/06/2017 18:04

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/447208

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