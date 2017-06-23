Πάτρα: Οι φορείς και οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση του Δήμου κατά της ανεργίας

Ο Δήμος ανακοίνωσε όλους τους Φορείς και τους Συλλόγους που δήλωσαν συμμετοχή στην κινητοποίηση κατά της ανεργίας που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιουνίου. Η κινητοποίηση με σύνθημα: «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους» θα καταλήξει στις 11 το πρωί στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Η ανακοίνωση του Δήμου:
«Ανακοινώσεις Φορέων και Συλλόγων που δηλώνουν την απόφασή τους να συμμετέχουν στην μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση κατά της ανεργίας, μεθαύριο Κυριακή, 25 Ιούνη, στις 11 το πρωί, στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, με σύνθημα: «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους».
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΠΑΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «Ο ΕΡΜΗΣ»
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
Α ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ,
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤ/ΛΗΛΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ& ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓ/ΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Lidl ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ PRAKTIKER
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.Ε.Θ.Α- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΑΞΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΤ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΕ ΟΑΕΕ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΣΕ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ «ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ FRIGOGLASS ΑΒΕΕ Κ. ΑΧΑΪΑΣ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΑΤΡΑΣ «Η ΈΝΩΣΗ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Η ΈΝΩΣΗ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΓΕ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΒΑΤΤ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΌΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΟΠΑΘΑ)
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΑΛΛΑ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΆΝΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΈΞΩ ΑΓΥΙΑΣ.»
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