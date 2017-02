To patry - θεσμός της τελευταίας 10ετίας του Πατρινού Καρναβαλιού για πρώτη φορά, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, έρχεται στο Royal. Ο λόγος για το "80's + Back To Carnival 2017" με τη γνωστή dream team στα decks: Στέλιος Αποστολόπουλος, Άκης Βαβαρούτας, Γιώργος Κουβεργιανός και Κώστας Μπουρδόπουλος!

To thebest.gr δίνει την δυνατότητα σε δύο τυχερούς αναγνώστες να κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση. Για να κερδίσετε δεν έχετε παρά να κοινοποιήσετε (δημόσια) το θέμα: Πάτρα: Κερδίστε προσκλήσεις για το "80's + Back To Carnival 2017" από την σελίδα του thebest.gr στο facebook (The Best Portal).

Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Οι νικητές θα ενημερωθουν με μήνυμα στο facebook.



Εικόνες και Μουσική από τα καρναβάλια των καλύτερων μας χρόνων! Για ακόμα μια χρονιά διασκεδάζουμε και επιστρέφουμε στις πιο αυθεντικές και αυθόρμητες δεκαετίες των 70's, 80's και 90's!

Η προπώληση ήδη ξεκίνησε στα 25 ευρώ σε Queen Cafe Bistrot, Discover your way, Γωνιά του Βιβλίου, Βασίλης στο κέντρο και Joe Records..

Στην είσοδο 30 ευρώ, free drink και γευστικές εκπλήξεις.



Royal Theater (Παλαιό Πτωχοκομείο) Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα Πληροφορίες στο 2610 310120