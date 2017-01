Ο Τραμπ πέταξε έξω από το γήπεδο γκλολφ τον συγγραφέα Χάρι Χαρτ

Με τις «κλοτσιές» πέταξε έξω από το Διεθνές Κλαμπ του Γκολφ «Τραμπ», ο Ντόναλντ Τραμπ τον 86χρονο συγγραφέα Χάρι Χαρτ ΙΙΙ εξαιτίας μίας και όχι τόσο κολακευτικής βιογραφίας που είχε γράψει στο παρελθόν για τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Όπως έγραψε ο Χαρτ σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την περασμένη Παρασκευή πήγε να παίξει γκολφ στο κλαμπ του μεγιστάνα – προέδρου στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, μαζί με τον δισεκατομμυριούχο Ντέβιντ Κοτς και δύο άλλους παίκτες.

«Είπα: Συγχαρητήρια κύριε, και του έσφιξα το χέρι. Ο Τραμπ μου είπε: Ήσουν πολύ σκληρός μαζί μου. Μου είναι πολύ δύσκολο, Χάρι. Πραγματικά δύσκολο».

Ο Χαρτ ισχυρίζεται ότι κοίταξε τον Τραμπ στα μάτια και του είπε: «Είναι όλα αλήθεια» και ο Τραμπ του απάντησε: «Όχι με τον τρόπο που τα έγραψες».

Ο Χάρι Χαρτ ΙΙΙ έγραψε το 1993 την βιογραφία με τίτλο «Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump», μία από τις αποκαλύψεις στο βιβλίο ήταν ότι η Ιβάνα Τραμπ κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης για το διαζύγιο είχε πέσει θύμα βιασμού από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Χαρτ η ασφάλεια του νέου Προέδρου των ΗΠΑ οδήγησαν αυτόν, τον Ντέιβιντ Κοτς και τους συμπαίκτες τους εκτός γηπέδου.

«Ο Ντέιβιντ ένιωσε αηδία», έγραψε ο Χαρτ και τελικά έπαιξαν γκολφ στο Emerald Dunes, «το οποίο είναι πολύ, μα πολύ καλύτερο γήπεδο του γκολφ, από αυτό του Τραμπ».

Ωστόσο πηγή που βρίσκεται κοντά στον Κοτς και που επικαλείται το περιοδικό Page Six δήλωσε ότι «ο Ντέιβιντ δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια της λογομαχίας μεταξύ του Προέδρου και του Χάρι Χαρτ και ποτέ δεν ζητήθηκε από τον Ντέιβιντ να φύγει. Απλώς σκέφτηκε ότι ήταν πιο πρέπον να αποχωρήσει μαζί με τους καλεσμένους του».

«Τα σχόλια που αποδίδονται στον Ντέβιντ Κοτς σχετικά με τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ είναι ανακριβή και στην πραγματικότητα οι δυο τους είχαν μία πολύ εγκάρδια συνάντηση μία εβδομάδα πριν και κατά τη διάρκεια του δείπνου στο Mar-a-Lago», δήλωσε η πηγή.

Λ. Παπαθανασίου