ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Οι 14 Σύμμαχοι της Παναχαϊκής - Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Στην πιο κρίσιµη καµπή της ιστορίας της 14 Πατρινοί ένωσαν την αγάπη τους για την Παναχαϊκή µε ένα στόχο: να ξαναγίνει µεγάλη οµάδα.

Το στοίχηµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας φαίνεται να κερδίζεται. Η οµάδα «πάει τρένο», ο κόσµος µετά από πολλά χρόνια, επιστρέφει στο γήπεδο και η νέα εποχή της Παναχαϊκής αποτελεί αντικείµενο συζήτησης σε όλη την πόλη. Οι πρωταγωνιστές του ελπιδοφόρου εγχειρήµατος, μίλησαν στην συλλεκτική έκδοση του Best που κυκλοφορεί (Κυκλοφορεί από σήμερα η Συλλεκτική έκδοση του Best για την Παναχαϊκή - Το Who is Who της ομάδας) για το πώς αποφάσισαν να συµµετάσχουν στην Παναχαϊκή Συµµαχία, για την ανταπόκριση των Πατρινών και µοιράστηκαν το όραµά τους για την οµάδα.

To thebest.gr μας συστήνει κάθε έναν από τους 14 Συμμάχους.

Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Πρόεδρος Επιµελητηρίου Αχαΐας, Αντιπρόεδρος και διευθυντής Marketing της «Λουξ»

H ενεργός συµµετοχή του Πλάτωνα Μαρλαφέκα στην Παναχαϊκή Συµµαχία αποτέλεσε εγγύηση για την συσπείρωση και άλλων τοπικών και επιχειρηµατικών δυνάµεων γύρω από το νέο εγχείρηµα. «Η ιδέα είχε ωριµάσει στην τοπική κοινωνία, δεν ήταν προσπάθεια ενός ανθρώπου. Εδώ και χρόνια υπήρχε η σκέψη σε πολλούς στην Πάτρα, πως κάτι έπρεπε να γίνει µε την Παναχαϊκή», εξηγεί ο ίδιος και επισηµαίνει ότι δεν είναι τυχαίο πως στην πρώτη συνάντηση που έγινε για τη δηµιουργία της Παναχαϊκής Συµµαχίας, από τους 20 συµµετέχοντες οι 13 είπαν αµέσως το «ναι».

Όσο για το όραµα της Παναχαϊκής Συµµαχίας, είναι: «να φτιάξουµε µια οµάδα που θα λειτουργεί όπως όλα τα οργανωµένα ποδοσφαιρικά κλαµπ της Ευρώπης. Και για να γίνει αυτό θέλουµε να δυναµώσουµε ακόµη περισσότερο.

Όσο περισσότεροι, τόσο λιγότερο ευάλωτοι είµαστε στις καταστάσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου», σηµειώνει και υπενθυµίζει τη δέσµευση της Παναχαϊκής Συµµαχίας πως όταν η οµάδα θα ανέβει κατηγορία, θα λειτουργήσει µε πολυµετοχικό σχήµα, στο οποίο θα µπορεί ο κάθε Πατρινός να συµµετάσχει, αναλόγως της οικονοµικής του δυνατότητας.

Για το λόγο αυτό ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συµµετοχή της κοινωνίας.

«Η Παναχαϊκή δεν είναι οµάδα ενός ή δύο ανθρώπων. Είναι ολόκληρης της Πάτρας, µιας µεγάλης πόλης που µπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια για να φτάσει η Παναχαϊκή εκεί που της αξίζει. Πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι τοπικές δυνάµεις, για να ξαναφτιάξουµε την οµάδα, το γήπεδο, το προπονητικό κέντρο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η στήριξη, θα γίνουν µεν όλα αυτά, αλλά µε πιο αργό ρυθµό. Πρέπει όλοι να αντιληφθούµε ότι χρειάζεται να αποδεικνύουµε µε τις πράξεις µας ότι είµαστε Παναχαϊκή.

Εµείς είµαστε διατεθειµένοι να συµβάλουµε στο µέτρο του δυνατού στην προσπάθεια, καθώς κάθε ηµέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βοηθούν οι επιχειρηµατίες λόγω της οικονοµικής κρίσης.

Να καταλάβουµε ότι η δύναµη της Παναχαϊκής είναι το γεµάτο γήπεδο. Βέβαια δεν έχουµε παράπονο, ο κόσµος έρχεται στα παιχνίδια και στηρίζει µε το εισιτήριο του, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί και να αυξηθεί ώστε, όλοι µαζί, σιγά – σιγά, να χτίσουµε µια δυνατή οµάδα για να µπορούµε αργότερα να χαιρόµαστε στο γήπεδο µεγάλες ελληνικές και ευρωπαϊκές οµάδες».

