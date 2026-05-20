Ισχυρός σεισμός 5,6 στην ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,6 της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε την Τουρκία το πρωί της Τετάρτης.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην ανατολική Τουρκία και είχε επίκεντρο τη Μαλάτια.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτόυτο η δόνηση καταγράφηκε 123 χιλιόμετρα ανατολικά της περιοχής Σανλιούρφα στην Μαλάτια.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χλμ και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπακιρ, Γκιαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμανμαράς.

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή απώλειες.