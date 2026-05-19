Σκουλός για τη συμμετοχή στο J2US: Είναι βιοποριστικό θέμα, δουλεύω για να συντηρώ την οικογένειά μου

Για λόγους βιοπορισμού τόνισε ο Δημήτρης Σκουλός ότι αποδέχτηκε την πρόταση για συμμετοχή στο J2US, σημειώνοντας πως εργάζεται προκειμένου να στηρίζει την οικογένειά του.

Ο φωτογράφος που εμφανίζεται στο μουσικό σόου με τη Δανιέλα Χατζή, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αναφέροντας πως η συμμετοχή του στο J2US δεν σχετίζεται με την επιθυμία του να βρίσκεται σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σκουλός επεσήμανε ότι αντιμετωπίζει το σόου ως μία έξτρα δουλειά και ένα επιπλέον εισόδημα: «Δεν είναι το θέμα εάν ήθελα να βρεθώ μπροστά από μία κάμερα στην τηλεόραση, είναι βιοποριστικό θέμα, είναι μία έξτρα δουλειά, εγώ δουλεύω για να συντηρώ την οικογένειά μου, αυτό είναι ένα έξτρα εισόδημα για εμένα, οπότε είναι μία χαρά».