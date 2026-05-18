Τραγωδία στις Μαλδίβες: Αγώνας δρόμου για την ανάσυρση των σορών των Ιταλών δυτών, πριν προσεγγιστούν από καρχαρίες

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η επιχείρηση για την ανάσυρση τεσσάρων Ιταλών δυτών που αγνοούνται μετά από πολύνεκρο δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, καθώς ειδική ομάδα Ευρωπαίων δυτών έφτασε στο Μαλέ για επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος, υπό τον φόβο θαλάσσιων θηρευτών.

Η νέα αποστολή οργανώθηκε από την Divers Alert Network Europe και περιλαμβάνει έμπειρους τεχνικούς δύτες από τη Φινλανδία, όπως οι Σάμι Πάακαρινεν και Πάτρικ Γκρόνκβιστ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες επιχειρήσεις διάσωσης δυτών στη Νορβηγία το 2014. Μέλη της ομάδας είχαν επίσης λάβει μέρος στην επιχείρηση διάσωσης της νεανικής ποδοσφαιρικής ομάδας που είχε εγκλωβιστεί σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018.

Μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο η σορός του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους τέσσερις αγνοούμενους συνεχίζονται σε βάθος περίπου 200 ποδιών μέσα σε επικίνδυνο σύστημα σπηλαίων. Η επιχείρηση καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών αλλά και της έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού στις Μαλδίβες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της DAN Europe, Λάουρα Μαρόνι, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, τόνισε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. «Θα τους φέρουμε πίσω. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις σορούς τους στο έλεος των καρχαριών. Χρειαζόμαστε ειδικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια προειδοποίησε ότι στα θερμά νερά της περιοχής δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία θηρευτών. «Δυστυχώς, σε θερμά νερά, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πανίδα υπάρχει στο σπήλαιο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο από καρχαρίες ή άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε παλαιότερες επιχειρήσεις ανάσυρσης «είχαν συμβεί τα χειρότερα» και ότι «κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη».

Η ομάδα των ειδικών δυτών διαθέτει εμπειρία σε καταδύσεις που φθάνουν σχεδόν τα 500 πόδια, γεγονός που τους επιτρέπει να επιχειρούν σε συνθήκες όπου οι συμβατικές ομάδες διάσωσης αδυνατούν να δράσουν. «Προσφέραμε δεκαετίες εμπειρίας και επιλέξαμε αμέσως τους καλύτερους και πιο έμπειρους δύτες που ήταν διαθέσιμοι: τη φινλανδική ομάδα», δήλωσε η Μαρόνι.