Survivor: Το χαμόγελο του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο

Η Μαντίσα Τσότσα που συμμετέχει και εκείνη στο ριάλιτι, ανάρτησε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο αναφερόταν στο συμβάν με τον παίκτη. Κάτω από αυτό, κάποιος ρώτησε εάν έχουν έρθει σε επικοινωνία μετά το περιστατικό, με άλλο πρόσωπο να απαντάει «μίλησαν ναι», ενώ πρόσθεσε στιγμιότυπο από Instagram story της παίκτριας. Στην εικόνα, εμφανίζονται δύο φωτογραφίες από βιντεοκλήση που έκανε ο Σταύρος Φλώρος με τη Μαντίσα Τσότα. Ο 22χρονος εμφανίζεται χαμογελαστός στο νοσοκομείο, με την παίκτρια να γράφει: «Πόσο χαρούμενη, χαμογελάρα μου».

Ο 22χρονος είχε ένα σοβαρό ατύχημα σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο, όσο έκανε ψαροντούφεκο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο πως έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.

Φωτογραφίες με τον Σταύρο Φλώρο μέσα στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο « Survivor » δημοσίευσε η Μαντίσα Τσότα, με τον παίκτη να εμφανίζεται χαμογελαστός, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στην Αμερική.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η παίκτρια των «Αθηναίων» εύχεται καλή δύναμη στον 22χρονο, τονίζοντας ότι προσεύχεται καθημερινά για εκείνον: «Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω αυτές τις ημέρες μαζί σας, γιατί από τη μία είχα θέμα με το κινητό μου και από την άλλη με όλα αυτά που συνέβησαν, ήμουν πραγματικά σοκαρισμένη. Αυτές τις στιγμές οι σκέψεις μου είναι στον Σταύρο. Προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά, του εύχομαι καλή δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, να είναι σύντομα κοντά μας».

Σημειώνεται, πως ο καπετάνιος του ταχύπλοου που τραυμάτισε τον παίκτη έχει προφυλακιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες παραβιάστηκε το διαχωριστικό, κάτι που αναφέρεται και στην κατάθεση του Μάνου Μαλλιαρού, ο οποίος έκανε μαζί με τον Σταύρο Φλώρο ψαροντούφεκο την ημέρα που σημειώθηκε το περιστατικό. Όσο για την υγεία του παίκτη, είναι σε καλή κατάσταση και σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου ή αύριο αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, όπου θα ξεκινήσει την αποκατάστασή του.

Το χρονικό του ατυχήματος

Η είδηση για τον σοβαρό τραυματισμό έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου μέσω ανακοίνωσης του ΣΚΑΪ, στην οποία γνωστοποιήθηκε παράλληλα και η αναστολή της προβολής του προγράμματος. Ακολούθως, η AcunMedya εξέδωσε δική της ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό έλαβε χώρα εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση ο παίκτης τραυματίστηκε όταν τουριστικό σκάφος τον παρέσυρε την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο cdn.com.do, το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον Έλληνα παίκτη του «Survivor», προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

«Μίλησα με τον γιο μου, είναι χαρούμενος που ζει»

Την Τετάρτη, η μητέρα του παίκτη μίλησε στο «Πρωινό» τονίζοντας ότι είχε επικοινωνία με το παιδί της. Όπως είπε: «Μίλησα με τον γιο μου σε κανονική κλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Μου είπε "μαμά τι να στεναχωριέμαι. Ζω, τα άλλα θα τα δούμε". Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα» Όπως υποστήριξε η ίδια «τα παιδιά (σ.σ. μαζί με τον Σταύρο Φλώρο ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός) είχαν σημαδούρα, πέρα από εκείνη που υπήρχε είχαν και τη δική τους».