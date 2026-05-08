Θρίλερ στον Δομοκό Φθιώτιδας: Εντοπίστηκε σορός σε φλεγόμενο αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/5/2025) στη Φθιώτιδα, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή του Δομοκού.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πολύ σκληρό θέαμα, αφού εντόπισαν πτώμα αγνώστων στοιχείων μέσα στο όχημα.