Ανδριόπουλος (DIMAND): Οι 4 πυλώνες ανάπτυξης έως το 2030

Aστικές αναπλάσεις, projects αξιοποίησης χαρτοφυλακίων ακινήτων τύπου Skyline, φιλοξενία αλλά και προσιτή κατοικία είναι οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης για την Dimand στον ορίζοντα των επόμενων ετών έως το 2030, με τη διοίκηση να προβλέπει ότι το 2026 θα σημειώσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα έναντι του 2025.

Επιπλέον, χθες στο πλαίσιο της παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος δήλωσε ότι εκτός από τα δύο μεγάλα έργα στην περιοχή της Παλλήνης για τον Καμπά και τις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, «έχουμε προσυμφωνημένα 2-3 αρκετά μεγάλα έργα για τα οποία θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις τις επόμενες 90 μέρες, με ορίζοντα υλοποίησης την περίοδο μετά το 2028.

Με τα 13 εξασφαλισμένα projects (6 σε κατασκευή, αδειοδοτημένα ή πολεοδομικής ωρίμανσης) που έχουμε αυτή την στιγμή και τα υπόλοιπα που έχουμε δρομολογήσει μέσα από νέες συμφωνίες έχουμε εξασφαλίσει για την επόμενη πενταετία ποσοστό περίπου 70% επί των αποτελεσμάτων που είχαμε το 2025».

Ο ίδιος ανέλυσε την στρατηγική για την επόμενη πενταετία που θα παραμείνει στο γνωστό μοντέλο που ακολουθεί σταθερά η εταιρεία για «αγορά, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων» με έμφαση ωστόσο στους παραπάνω τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης. «Κλείνουμε 4 χρόνια σε λίγο καιρό ως εισηγμένη εταιρεία και η επόμενη 5ετία θα καθορίσει την ανάπτυξή μας έως το 2030, αφού κοιτάμε 5 χρόνια μπροστά λόγω της φύσης της δραστηριότητάς μας στο χώρο των ακινήτων.

Η DIMAND είναι αυτή την στιγμή πολύ υγιής, απασχολώντας άμεσα 110 ανθρώπους με μεγέθη πλέον πολύ σημαντικά με δεδομένο και το μέγεθος της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Από τότε που έχει ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε θέσει ως στόχο να έχουμε υψηλό και εύρωστο ταμείο, ενώ ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι γίναμε πιο επιλεκτικοί σε νέα έργα έχοντας μεταθέσει τις οριστικές αποφάσεις τον ερχόμενο Ιούνιο. Επιπλέον γινόμαστε πιο επιλεκτικοί και στα νέα έργα -να προχωρήσουμε δηλαδή στο επόμενο διάστημα με τα πιο αποδοτικά και όσο το δυνατόν πιο σίγουρα, με χαμηλότερο ρίσκο».

Έργα 1,8 δισ. ευρώ

Προχωρώντας σε έναν πρώτο απολογισμό, «το 2025 ήταν μία καλή χρονιά για την DIMAND, αποκτήσαμε σημαντικά ακίνητα που σχεδόν διπλασιάζουν τα μεγέθη μας τα επόμενα χρόνια έως το 2030 , όπως τα ακίνητα στις Γούρνες Ηρακλείου και στην Παλλήνη ο Καμπάς», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Νίκος Δήμτσας αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

«Η DIMAND έχει φτάσει με τα νέα έργα σχεδόν τα 1,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ακαθάριστης Αξίας Επενδύσεων (GDV) από το 1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024 και 1,36 δισ. ευρώ το 2025. Ενδεικτικά, η αξία επένδυσης στις Γούρνες είναι στα 351 εκατ. ευρώ και στα 410 εκατ. ευρώ η αξία επενδύσεων στον Καμπά».

Ο κ. Δήμτσας αναφέρθηκε συνοπτικά στα επιμέρους έργα και τα χρονοδιαγράμματα από-επένδυσης αναφέροντας ότι η προαναγγελθείσα συναλλαγή για την πώληση της συμμετοχής στον Πύργο Πειραιά θα κλείσει εντός του 2026 με θετικά αποτελέσματα (σ.σ. η αξία επένδυσης αντιστοιχεί σε 140 εκατ. ευρώ), επίσης το ακίνητο στα Πατήσια αξίας 25,9 εκατ. ευρώ θα πουληθεί εντός του 2026 όπως και η συμμετοχή στο ακίνητο του ΤΕΕ αξίας επένδυσης 53,2 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση στο πρώην ακίνητο Softex στο Βοτανικό αξίας 189,2 εκατ. ευρώ θα ολοκληρωθεί εντός του 2027 με προοπτική ωστόσο να πουληθεί εν μέρει το 2026, ενώ για την επένδυση των 205,8 εκατ. ευρώ στο συγκρότημα της ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη ο ορίζοντας αποεπένδυσης είναι για το 2028.

Σε φάση ωρίμανσης βρίσκεται τώρα το ακίνητο 3V (πρόκειται για την κοινή επένδυση των Dimand και AVAX Development στο ακίνητο της ΒΕΛΚΑ στον Πειραιά) αξίας κοντά στα 127 εκατ. ευρώ με ολοκλήρωση το 2028 και από-επένδυση το 2029, ενώ αργότερα με ορίζοντα από-επένδυσης το 2030 είναι το project των 351 εκατ. ευρώ στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.

Ο κ. Δήμτσας αναφέρθηκε και στο project Skyline «που εξελίσσεται καλύτερα του αναμενομένου, με επενδύσεις 9,5 εκατ. ευρώ από την DIMAND και κέρδη 14 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2025, ενώ το έργο ολοκληρώνεται με βάση το επιχειρηματικό πλάνο την περίοδο 2027- 2028».

Καταλύτης το Ελληνικό

Aπό την πλευρά του, ο κ. Ανδριόπουλος ανέφερε ότι για την ελληνική αγορά ακινήτων ο πιο σημαντικός καταλύτης τα επόμενα χρόνια θα είναι η επιτυχία του project του Ελληνικού, όχι τόσο για τις πωλήσεις αλλά για την υλοποίηση αυτού καθεαυτού του έργου «όχι αποσπασματικά για συγκεκριμένες αναπτύξεις και κτίρια εντός της έκτασης, αλλά ολόκληρης της πρώτης φάσης.

Η επιτυχία της πρώτης φάσης του μεγάλου project ανάπλασης είναι σημαντική γιατί το παρακολουθεί ταυτόχρονα η διεθνής κοινότητα. Επομένως η επιτυχία του έργου θα επηρεάσει όλη την αγορά του real estate και αυτή θα είναι και μία βασική παράμετρος ώστε να αλλάξει επίπεδο συνολικά το εγχώριο real estate».

Eνα δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι το πώς τελικά το Δημόσιο και οι ιδιώτες προετοιμάζονται σε σχέση με τις επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές κρίσεις «οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν και θετικό αντίκτυπο στο οικονομικό πεδίο και την αγορά ακινήτων. Οι τρέχουσες συνθήκες δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε επιχειρήσεις και πολίτες τρίτων χωρών να αναζητήσουν άλλα ασφαλή καταφύγια, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Άρα χρειάζονται φορολογικές προσαρμογές, κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, γραφεία για την έδρα των εταιρειών που θελήσουν να μεταφέρουν στην Ελλάδα τις δραστηριότητές τους. Απαιτείται επομένως να γίνουμε καλύτεροι σαν χώρα στην στρατηγική και την προετοιμασία. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να έχουν γρήγορα αντανακλαστικά, όπως συμβαίνει τελευταία στην Ελβετία, την ίδια στιγμή που η Ισπανία λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών έχει μεγάλη αύξηση τουρισμού, ενώ ακολουθεί και η Πορτογαλία».

Η στρατηγική

Με το βλέμμα στην επόμενη πενταετία η στρατηγική της DIMAND εστιάζει λοιπόν σε τέσσερις βασικούς πυλώνες.

«Εκτός από τις αστικές αναπλάσεις που είναι στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας για πάνω από μία δεκαετία, ένας δεύτερος τομέας που έχουμε ανακοινώσει ότι θα εστιάσουμε είναι η προσιτή κατοικία, με κοινωνικά χαρακτηριστικά για πώληση ή εκμίσθωση για μεσαία εισοδήματα, φοιτητές κ.α..

Έχουμε αποκτήσει και εντοπίσει ακίνητα όχι στις λεγόμενες «προβεβλημένες» περιοχές και σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε άμεσα, μέσα στο 2026 με ένα πρώτο εγχείρημα ώστε να δούμε στην πράξη τί απαιτείται ενδεχομένως σε συνεργασία και με τις δημοτικές αρχές. Το 2027 θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και στη συνέχεια θα γίνουν πιο μαζικές επενδύσεις».

Το πρώτο έργο σε αυτό το κομμάτι της αγοράς είναι στην κάτω περιοχή του Ελαιώνα, στην περιοχή της Πέτρου Ράλλη, με μία δόμηση (σε συνεργασία με τον συν-ιδιοκτήτη) κοντά στα 10.000 τ.μ. με περίπου 140 διαμερίσματα κυρίως προς ενοικίαση. «Στόχος είναι να διατεθούν με προσιτό ενοίκιο, γύρω στο 25- 30% του εισοδήματος του νοικοκυριού.

Αυτό θα είναι το πρώτο πιλοτικό έργο, με σπίτια 65- 100 τ.μ. 1 ή 2 υπνοδωματίων τα οποία θα μισθωθούν με απώτερο στόχο, όταν ολοκληρωθεί η επένδυση, να πουληθεί θεσμικά κεφάλαια. Τα επόμενα projects αυτού του είδους θα είναι σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ωστόσο για να επιτύχει το εγχείρημα «είναι κρίσιμη η συνεργασία μεταξύ Δημοσίου – ιδιωτών», όπως επεσήμανε ο κ. Ανδριόπουλος.

Ο τρίτος πυλώνας είναι για την εταιρεία η φιλοξενία: «Βλέπουμε πιο συνειδητά τον τουρισμό, με πρώτο, βασικό έργο τις Γούρνες στο Ηράκλειο της Κρήτης με μια αξία επένδυσης 351 εκατ. ευρώ. Όμως, έχουμε άλλα τέσσερα την επένδυση στη ζυθοποιεία ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, την ανάπτυξη στη Σοφοκλέους και Αιόλου, και ακόμη δύο που έρχονται τώρα στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρισμό πιο συνολικά και οργανωμένα με 1.600 δωμάτια συγχρόνως που θα είναι έτοιμα στα επόμενα από 2 έως 5 χρόνια. Η φιλοξενία θα αποτελέσει και αυτή κομμάτι της στρατηγικής μας, με δύο resorts και τρία city hotels μελλοντικά, ενώ από το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε περισσότερα».

Ένας ακόμη -τέταρτος πυλώνας είναι η αξιοποίηση χαρτοφυλακίων ακινήτων όπως έγινε με το ‘’Skyline’’ της Alpha Bank: «Δουλεύουμε και σε άλλου τέτοιου είδους projects τύπου Skyline 2-3 που θα κλείσουν μέσα στο 2026, μας ενδιαφέρουν πακέτα ακινήτων που μπορεί να κρύβουν μέσα τους και το στοιχείο της αξιοποίησης».

Αντίθετα, η DIMAND, όπως ανέφερε η διοίκηση, δεν ενδιαφέρεται για τον τομέα των data center, ενώ και o τομέας των logistics θα αφορά στοχευμένα έργα, όπως για παράδειγμα αυτό της ΒΑΛΚΑΝ στη Θεσσαλονίκη για το οποίο η επιδίωξη είναι να γίνει ανάπτυξη από κοινού με τον τελικό χρήστη.