Διπλή βράβευση για την Coffee Island στα PR Awards 2026

Με δύο σημαντικές διακρίσεις στα PR Awards 2026, η Coffee Island επισφραγίζει τη σταθερή της δέσμευση σε πρακτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Συγκεκριμένα, η Coffee Island τιμήθηκε με GOLD βραβείο στην κατηγορία 2.7 CSR / ESG Activity για το πρόγραμμα ΕΚΕ Coffee Island x Women Say No2Violence, μία πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση γύρω από την έμφυλη βία, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Oni Communications, απέσπασε SILVER βραβείο στην κατηγορία 2.2 Media Relations για το Media Event που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παρουσίαση του ESG Report. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη στοχευμένη και ουσιαστική προσέγγιση στην ανάδειξη των δράσεων βιωσιμότητας της εταιρείας.

Οι διακρίσεις αυτές αποτυπώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας να επενδύει σε δράσεις με ουσία, συνδέοντας τη βιωσιμότητα με την καθημερινή της λειτουργία και τη σχέση της με την κοινωνία.Με συνέπεια και ξεκάθαρο προσανατολισμό, η Coffee Island συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο της ως ένα σύγχρονο και υπεύθυνο brand, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα και την κοινωνική προσφορά στον πυρήνα της δραστηριότητάς της.



Σχετικά με την Coffee Island

Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα με όραμα να κατακτήσει τον κόσμο του καφέ, σήμερα η Coffee Island είναι μια παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων με αφοσίωση όχι μόνο στον καφέ, αλλά και σε κάθε ιδέα που κάνει την καθημερινότητα μας πιο όμορφη, βιώσιμη και ποιοτική.

Με περισσότερα από 420 καταστήματα σε 50 νομούς και 92 πόλεις της Ελλάδας, καθώς και πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ, Γαλλία & Ινδία), σε 4 ηπείρους, η Coffee Island συνδυάζει την επιχειρηματική της ανάπτυξη με την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. Μέσω της Direct Trade συνεργασίας με παραγωγούς καφέ, επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ ετησίως στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Απασχολεί 206 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ στο σύνολο του δικτύου της διατηρούνται πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας. Συνεισφέρει φορολογικά στην εθνική οικονομία, επιστρέφει αξία στην ελληνική κοινωνία και δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σε 1.200 συνεργαζόμενες ελληνικές εταιρείες-προμηθευτές.

Η Coffee Island, με δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας, είναι η πρώτη ελληνική αλυσίδα καφεστίασης που δημοσιεύει ESG Report για τα έτη 2022-2023. Με οδηγούς τους στρατηγικούς πυλώνες: Άνθρωπος, Περιβάλλον, Προϊόν παραμένει αφοσιωμένη στο όραμά της για ένα καλύτερο Αύριο.