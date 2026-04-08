Η Karasimos Water Solutions στο «Breakfast@Star» – Πανελλαδική αναγνώριση για την πατρινή εταιρεία

Ιδιαίτερη απήχηση σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η πατρινή εταιρεία Karasimos Water Solutions, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Breakfast@Star με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Η οικογενειακή επιχείρηση, με αφετηρία το Αίγιο και την Πάτρα και παρουσία τριών δεκαετιών στον χώρο της επεξεργασίας νερού, ξεχωρίζει για την επιστημονική και εξατομικευμένη προσέγγισή της, γεγονός που την έχει καταστήσει σημείο αναφοράς στον κλάδο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας στην εκπομπή, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ανέλυσαν με απλό και κατανοητό τρόπο τη σημασία του καθαρού νερού για την υγεία και την καθημερινότητα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη εξειδικευμένης ανάλυσης πριν από κάθε εγκατάσταση φίλτρων.

Κεντρικό ρόλο στην παρουσίαση είχε η φιλοσοφία της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία κάθε περίπτωση νερού αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Όπως επισημάνθηκε, δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για όλα τα δίκτυα, αλλά απαιτείται στοχευμένη προσέγγιση.

Η αξιοπιστία της εταιρείας ενισχύεται από τη συνεργασία της με ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και από την αναγνώριση που λαμβάνει από την επιστημονική κοινότητα.

Παράλληλα, διαθέτει πληθώρα διεθνών πιστοποιήσεων και συνεργασιών με κορυφαίους οργανισμούς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ποιότητα και την ασφάλεια.