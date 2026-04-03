Το Φοιτητικό Φροντιστήριο στην Πάτρα που αλλάζει τα δεδομένα για τους φοιτητές – Δείτε τον νέο του σύγχρονο χώρο

Σε μια πόλη με έντονη φοιτητική ζωή, όπως η Πάτρα, η ανάγκη για ουσιαστική και στοχευμένη υποστήριξη στις πανεπιστημιακές σπουδές είναι πιο σημαντική από ποτέ.
Από το 2011, το Φοιτητικό Πρόσημο αποτελεί σημείο αναφοράς για φοιτητές που θέλουν κάτι παραπάνω από «απλά μαθήματα»: θέλουν αποτέλεσμα.
Εξειδίκευση εκεί που πραγματικά μετράει
Με αποκλειστική εστίαση στα πανεπιστημιακά μαθήματα, το φροντιστήριο καλύπτει σχεδόν όλες τις σχολές και τα τμήματα, με ιδιαίτερη έμφαση:
-στο Πανεπιστήμιο Πατρών
-και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Η ομάδα αποτελείται από καθηγητές με διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους και μεγάλη εμπειρία στα μαθήματα που διδάσκουν.
Μαθήματα προσαρμοσμένα σε εσένα
Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι ίδια για όλους.
✔️ Διαμορφώνεται δυναμικά, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φοιτητή
✔️ Συνδυάζει σύγχρονες & ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας
✔️ Στοχεύει στο μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
Δίπλα στον φοιτητή – όχι μόνο στο μάθημα
Στο Φοιτητικό Πρόσημο, η υποστήριξη δε σταματά στην αίθουσα.
Παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση, μέσω Υπευθύνων ανά Σχολή, οι οποίοι:
καθοδηγούν τους φοιτητές
βοηθούν στον σωστό προγραμματισμό
συμβάλλουν στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών
παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Στόχος; Να έχεις ένα πλάνο επιτυχίας — όχι απλώς να «δίνεις μαθήματα».
Νέος χώρος στο κέντρο της Πάτρας
Όλα τα παραπάνω, πλέον, προσφέρονται σε έναν νέο, ανανεωμένο και σύγχρονο χώρο:
Γεροκοστοπούλου 9, Πάτρα
Ένας χώρος σχεδιασμένος για να προσφέρει:
-άνεση
-συγκέντρωση
-φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον
Μια φιλοσοφία με ξεκάθαρο στόχο
«Βάζουμε στόχο το πτυχίο σου – και τον πετυχαίνουμε μαζί»
Δεν είναι απλώς ένα μότο. Είναι ο τρόπος λειτουργίας.
Διευθυντές Σπουδών
Ματζάρης Απόστολος
Μαθηματικός, Διδάκτωρ Θεωρητικών Μαθηματικών
Ζώτος Χρήστος
Οικονομολόγος, MBA, Υποψήφιος Διδάκτωρ Στατιστικής Ανάλυσης
Καρατζάς Νίκος
Φυσικός,MSc, Διδάκτωρ Οπτικής Φυσικής
