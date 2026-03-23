Την Τετάρτη το μεσημέρι, γιορτάζουμε με παραδοσιακές γεύσεις στο Pepper

Η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου πλησιάζει και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι υπεύθυνοι του Pepper ετοιμάζονται να μας υποδεχθούν στον πανέμορφο πεζόδρομο της Πουκεβίλ.

Έτσι, το μεσημέρι της Τετάρτης, θα μας περιμένουν με εκλεκτές παραδοσιακές συνταγές, με τον μπακαλιάρο σκορδαλιά και την ψαρόσουπα ξεκάθαρους πρωταγωνιστές.

Αλλά κι άλλες εκπλήξεις, απ’ ότι μαθαίνουμε!



Κάντε εγκαίρως την κράτησή σας, με ένα τηλέφωνο στο 261 027 2987.