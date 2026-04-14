Γιατί τα μαλλιά «αδυνατίζουν» και αραιώνουν με την ηλικία; Πώς θα το αντιμετωπίσουμε

Όσο μεγαλώνουμε, το σώμα μας υφίσταται μια σειρά από αλλαγές που επηρεάζουν τόσο την υγεία όσο και την εμφάνισή μας.

Μία από τις πιο συχνές, αλλά συχνά υποτιμημένες, αλλαγές είναι η σταδιακή αραίωση των μαλλιών. Αν και μπορεί να περάσει απαρατήρητη στα αρχικά στάδια, γίνεται πιο εμφανής με την πάροδο του χρόνου και συχνά προκαλεί ανησυχία.

Η Ruth Collis, σύμβουλος τριχολογίας και ειδική στην απώλεια μαλλιών εξηγεί τους πιο συνηθισμένους λόγους πίσω από την αραίωση των μαλλιών λόγω ηλικίας και εξετάζει πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης.

Οι βασικές αιτίες της αραίωσης

Ορμονικές αλλαγές

Με την πάροδο των χρόνων και τις αλλαγές των ορμονών, επηρεάζεται ο κύκλος ζωής της τρίχας, οδηγώντας σε σταδιακή λέπτυνση και απώλεια. Στις γυναίκες, οι αλλαγές αυτές γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς σε περιόδους όπως η έναρξη της εμμήνου ρύσεως, μετά τον τοκετό, αλλά κυρίως κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση. Σε αυτά τα στάδια, οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορούν να επιταχύνουν την τριχόπτωση, εξηγεί η ειδικός.

Μείωση της κυτταρικής αναγέννησης

Με την ηλικία, ο οργανισμός δεν ανανεώνει τα κύτταρά του με τον ίδιο ρυθμό. Αυτό επηρεάζει και τους θύλακες των τριχών, με αποτέλεσμα η τρίχα να γίνεται πιο αδύναμη και λεπτή.

Καθημερινές συνήθειες και περιβάλλον

Παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και γενικότερα ο τρόπος ζωής επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των μαλλιών. Οι επιπτώσεις αυτές συσσωρεύονται με τον χρόνο. Επιπλέον, ορισμένα φάρμακα, όπως αυτά για τον θυρεοειδή, ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινή ή και πιο μόνιμη αραίωση ως παρενέργεια.

Διατροφικές ελλείψεις

Όταν η διατροφή δεν είναι ισορροπημένη, με αποτέλεσμα την έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών, και ιδιαίτερα σιδήρου, επηρεάζεται και η ποιότητα της τρίχας. Ο σίδηρος συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου στους θύλακες των τριχών, οι οποίοι έχουν υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Μακροχρόνια έλλειψη μπορεί να οδηγήσει σε εμφανή αραίωση.

Ποια είναι τα πρώτα σημάδια;

Σύμφωνα με την ειδικό, τα πρώτα σημάδια δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Είναι πιθανό να παρατηρήσετε:

Πιο ορατό τριχωτό της κεφαλής

Διεύρυνση της χωρίστρας

Υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών (κυρίως στους άνδρες)

Λιγότερος όγκος, όπως πιο λεπτή κοτσίδα

Πώς θα προστατεύσετε τα μαλλιά σας από την τριχόπτωση;

«Το κλειδί είναι να κάνετε σωστά τα βασικά», λέει η Collis. Γι’ αυτό συνιστά να:

Δώστε προτεραιότητα στα βασικά

Η ποιότητα του ύπνου και η σωστή διατροφή είναι θεμελιώδεις. Τα μαλλιά αποτελούν έναν «καθρέφτη» της συνολικής υγείας του οργανισμού.

Υιοθετήστε ισορροπημένη διατροφή

Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και πρωτεΐνη ενισχύει τη δύναμη και την ανάπτυξη των μαλλιών.

Διαχειριστείτε το στρες

Το χρόνιο στρες μπορεί να επιδεινώσει την τριχόπτωση. «Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να περνάτε χρόνο με ανθρώπους που θα σας κάνουν να νιώθετε ότι σας φροντίζουν και σας αγαπούν, επειδή η οξυτοκίνη είναι πραγματικά καλή στην εξουδετέρωση του στρες», λέει η Collis.

Εκτεθείτε στον ήλιο με μέτρο

Η βιταμίνη D είναι σημαντική για την υγεία των μαλλιών. «Παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της φλεγμονής, στην επανεκκίνηση του κιρκαδιανού ρυθμού και στην καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπέδων κορτιζόλης από το στρες», εξηγεί. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να βλάψει το τριχωτό. Η ισορροπία είναι το κλειδί.

Φροντίστε το τριχωτό της κεφαλής

Ένα καθαρό και υγιές τριχωτό δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της τρίχας.

Προστατευτείτε από τον ήλιο

Ιδιαίτερα όταν τα μαλλιά είναι αραιά, το τριχωτό είναι πιο ευάλωτο. Η χρήση καπέλου ή η αποφυγή της έντονης ηλιοφάνειας τις μεσημεριανές ώρες είναι σημαντική.

Ζητήστε τη γνώμη ειδικού

Σε περίπτωση έντονης ή ξαφνικής αλλαγής, η συμβουλή ενός ειδικού μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της αιτίας και στην επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης.

Συμπέρασμα

Η αραίωση των μαλλιών είναι μια φυσιολογική διαδικασία που συνοδεύει τη γήρανση, ωστόσο με σωστή φροντίδα και έγκαιρη παρέμβαση, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ή να επιβραδυνθεί σημαντικά.

πηγή ygeiamou.gr