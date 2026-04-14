Πόσο “αθώα” είναι τελικά τα ασύρματα ακουστικά;

Για πολλούς ανθρώπους, τα ασύρματα ακουστικά είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Και όχι μόνο τα ακουστικά, γενικότερα ασύρματες συσκευές που διευκολύνουν τις ζωές του.

Ωστόσο, ένας νευροχειρουργός αποκαλύπτει τη βλαβερή επίδραση των ασύρματων συσκευών στην υγεία μας, μια επίδραση που είναι μάλλον άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Στη δεκαετία του 1970, ο Δρ. Ρόμπερτ Ο. Μπέκερ εξέφρασε τις ανησυχίες του για τα λεγόμενα EMFs (τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αόρατες περιοχές ενέργειας ή ακτινοβολίας που παράγονται από την ηλεκτρική ενέργεια).

Ο Μπέκερ, βραβευμένος με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, είχε αποκαλύψει την επικίνδυνη επίδραση των EMFs σε συνέντευξή του στο 60 Minutes, αναφερόμενος στο τεράστιο σύστημα επικοινωνίας των υποβρυχίων του αμερικανικού Ναυτικού, που βασίζεται σε εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες (ELF) και που σήμερα χρησιμοποιούνται σε πολλές τεχνολογικές συσκευές.

Ο Μπέκερ, ο οποίος ήταν ορθοπαιδικός χειρουργός και ερευνητής στην ηλεκτροφυσιολογία και την ηλεκτροϊατρική, συμμετείχε στις βιολογικές μελέτες του Ναυτικού. Σύμφωνα με τους Economic Times, διαπίστωσε ότι τα ζώα που εκτέθηκαν στις ELF παρουσίασαν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Σε ανθρώπινες μελέτες, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν αυξημένα λιπίδια στο αίμα, που είναι πρώιμος δείκτης καρδιοαγγειακών παθήσεων.

Όταν ρωτήθηκε αν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να προκαλέσουν εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιοπάθειες, ο Μπέκερ απάντησε απλά “ναι”. Παρόλο που αυτό το θάρρος τον έφερε σε αντιπαράθεση με την επιστημονική κοινότητα, η επιστημονική του έρευνα έχει αναγνωριστεί και από άλλους.

Ο Δρ. Τζακ Κρούζ, επίσης νευροχειρουργός, έχει υποστηρίξει τις έρευνες του Μπέκερ και εκφράζει επίσης τις ανησυχίες του για τις βλάβες που προκαλούν τα EMFs, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Bluetooth ακουστικά. Ο Κρούζ, μιλώντας στο podcast του Ντάνι Τζόουνς, ανέφερε ότι θεωρεί τον Μπέκερ μέντορά του, καθώς μοιράζονται την ίδια άποψη για τα EMFs.

Αναφερόμενος σε “μη φυσικά EMFs”, ο Κρούζ τόνισε ότι η ασύρματη τεχνολογία, οι οθόνες με μπλε φως, οι φθορισούχες λάμπες και τα μικροκύματα είναι κάποια από τα παραδείγματα.

«Όλα αυτά τα πράγματα έχουν βιολογικές επιπτώσεις», είπε χαρακτηριστικά, ενώ σχολίασε πως το να φοράς Bluetooth ακουστικά είναι μία από τις πιο ανόητες επιλογές που μπορείς να κάνεις.

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ασύρματα ακουστικά;

Δεν είναι μόνο οι προαναφερθέντες επιστήμονες που έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για τα EMFs.

Το 2015, 247 επιστήμονες από 42 χώρες υπέγραψαν ένα αίτημα στο Medium, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις των EMFs στην υγεία. Ανέφεραν ότι η έκθεση σε αυτά τα πεδία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου, γενετικών βλαβών, νευρολογικών διαταραχών, προβλημάτων μνήμης και αναπαραγωγικά ζητήματα.

Η μεγάλη αυτή ομάδα επιστημόνων ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να θεσπίσει αυστηρότερους κανονισμούς για την έκθεση σε EMFs από ασύρματα συστήματα.

Ωστόσο, άλλοι ειδικοί σημειώνουν ότι τα Bluetooth ακουστικά εκθέτουν τους χρήστες σε λιγότερη ακτινοβολία από ό,τι αν κρατούσαν το τηλέφωνό τους στο αυτί για μια κλήση.

Ο Τζόελ Μ. Μόσκοβιτς, διευθυντής του Κέντρου Οικογενειακής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, συνιστά στους ανθρώπους να κρατούν το τηλέφωνό τους τουλάχιστον 25 εκατοστά μακριά από το πρόσωπό τους.

Ο Δρ. Σαντός Κεσάρι, νευροογκολόγος, προτείνει να χρησιμοποιούμε ηχείο κατά τις κλήσεις και να αποφεύγουμε τη χρήση ασύρματων ακουστικών για πολλές ώρες την ημέρα.

Από την άλλη, υπάρχουν και ειδικοί που υποβαθμίζουν τους κινδύνους των Bluetooth ακουστικών.

Ο Δρ. Άνταμ Κάουφμαν, ΩΡΛ ειδικός, δήλωσε στο CBS News ότι οι ακτίνες Χ και άλλοι τύποι ακτινοβολίας προκαλούν σοβαρές βλάβες στο DNA, ενώ η μη ιονίζουσα ακτινοβολία, όπως τα μικροκύματα, τα κινητά τηλέφωνα και τα Bluetooth, δεν το κάνουν.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η έκθεση από τα κινητά τηλέφωνα είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή των Bluetooth ακουστικών και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την έκθεση σε ακτινοβολία από τα κινητά παραμένουν άγνωστοι για πολλούς.