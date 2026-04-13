Πέντε ανοιξιάτικες τροφές που μας κάνουν καλό

Το καθημερινό μας μενού αλλάζει χάρη στην άνοιξη και τα προϊόντα της γης που ευδοκιμούν αυτή την περίοδο, είναι πολύ νόστιμα και έχουν ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας. Αυτές είναι πέντε τροφές που υπάρχουν σε αφθονία αυτή την περίοδο και αξίζει να βάλουμε στο τραπέζι μας.

Σπαράγγια

Ο βασιλιάς της άνοιξης είναι το σπαράγγι. Πρόκειται για μία λιχουδιά που αν καταναλωθεί την κατάλληλη εποχή μάς δίνει υπέροχες γεύσεις, προσφέροντάς μας λίγες θερμίδες, βιταμίνη Α και φυλλικό οξύ, που βοηθάει μεταξύ άλλων και στην απορρόφηση του σιδήρου. Αποφεύγουμε να τα καταναλώνουμε με γαλακτομικά και προτιμάμε να τα περιχύνουμε με φρέσκο λεμόνι και ελαιόλαδο ή να τα κάνουμε σαλάτα με άλλα λαχανικά της εποχής.



Παντζάρια

Πλούσια σε βιταμίνη Β, που δεν τη βρίσκουμε εύκολα στις τροφές, τα παντζάρια είναι μία εξαιρετική πηγή ενέργειας και φυλλικού οξέος. Τα βράζουμε με τρόπο ώστε να κρατάνε λίγο στο δόντι και τους προσθέτουμε ξηρούς καρπούς, απολαμβάνοντάς τα με ένα πολύσπορο ψωμί.

Αγκινάρες



Πλούσιες σε ινσουλίνη, μειώνουν το σάκχαρο και εκτός από βιταμίνες C και K διαθέτουν μέταλλα όπως το κάλιο και το ασβέστιο. Ένα από τα καλά της αγκινάρας είναι πως τρώγεται και ωμή και ψημένη, ωστόσο στην περίπτωση της ωμής δεν πρέπει να το παρακάνουμε με την ποσότητα.

Κρεμμυδάκια



Το πράσινο κρεμμύδι μειώνει το σωματικό λίπος, επιταχύνοντας τον μεταβολισμό. Η άνοιξη είναι η εποχή του κι έτσι το εκμεταλλευόμαστε βάζοντάς το στις φρέσκες σαλάτες, αλλά και στα λαδερά, αντικαθιστώντας ή συμπληρώνοντα το ξερό κρεμμύδι.

Κεράσια

Μία πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών, τα κεράσια βοηθούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών και έχουν πολύ λίγες θερμίδες. Επιπλέον, καθώς υπάρχουν διάφορα είδη κερασιών, δίνουν ποικιλία στα καθημερινά μας σνακ, ενώ μπορούν να αποτελέσουν γαρνιτούρα σε μία πράσινη σαλάτα από σπανάκι.

πηγή marieclaire.gr