Τρία ζώδια που αυτή την εβδομάδα θα μετανιώσουν για τις αποφάσεις τους

Αυτή η εβδομάδα του Απριλίου φέρνει μαζί της μια έντονη αστρολογική ενέργεια, που δεν περνά απαρατήρητη και επηρεάζει κυρίως τρία ζώδια.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για μια «κακή» περίοδο, αλλά για μια φάση που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται βιαστικά ενδέχεται να οδηγήσουν σε δεύτερες σκέψεις ή και μικρές απογοητεύσεις.

Ο βασικός πρωταγωνιστής αυτής της συγκυρίας είναι ο Άρης στον Κριό, μια θέση που ενισχύει την παρόρμηση, την ανάγκη για άμεση δράση και τη διάθεση για ρίσκο. Από τη μία πλευρά, αυτή η επιρροή μπορεί να χαρίσει αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Από την άλλη όμως, μειώνει την υπομονή και αυξάνει την πιθανότητα να κινηθούμε χωρίς να έχουμε σκεφτεί πλήρως τις συνέπειες. Την ίδια στιγμή, η επιρροή της περιόδου μετά την ανάδρομη πορεία του Ερμή δεν έχει ακόμη καταλαγιάσει, με αποτέλεσμα η σκέψη να μην είναι απολύτως ξεκάθαρη και οι πληροφορίες να μην έχουν ακόμη «καθίσει».

Τρία ζώδια που πρέπει να κινηθούν προσεκτικά αυτή τη βδομάδα

Κριός

Πιο ευάλωτα σε αυτή την επιρροή φαίνεται να είναι ορισμένα ζώδια. Ο Κριός βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με την ενέργεια του Άρη να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη φυσική του τάση για γρήγορες κινήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, που δεν έχουν περάσει από το απαραίτητο «φίλτρο» σκέψης, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν δεύτερες σκέψεις και αμφιβολίες.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός, από την άλλη, ενδέχεται να κινηθεί περισσότερο συναισθηματικά, αντιδρώντας σε καταστάσεις που πυροδοτούν ανασφάλειες ή ζητήματα εμπιστοσύνης. Οι αντιδράσεις της στιγμής μπορεί να βασίζονται σε υποθέσεις και όχι σε πραγματικά δεδομένα, κάτι που αργότερα ίσως τον κάνει να αναθεωρήσει.

Αιγόκερως

Για τον Αιγόκερω, η πρόκληση αυτής της περιόδου σχετίζεται κυρίως με πιέσεις που προκύπτουν ξαφνικά, κυρίως σε επαγγελματικά ή οικογενειακά ζητήματα. Αν και συνήθως λειτουργεί με στρατηγική και πειθαρχία, αυτή την εβδομάδα μπορεί να νιώσει την ανάγκη να πάρει αποφάσεις πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα ήθελε, κάτι που ενδέχεται να τον απομακρύνει από τους μακροπρόθεσμους στόχους του.

