Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

(Σελήνη στους Ιχθείς – σε χάση)

Κριός

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να

οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή

ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό

γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και

αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα

επιθυμητά αποτελέσματα.

Ταύρος

Η μέρα θα σας φέρει αντιμέτωπους με κάποιες από τις φοβίες σας.

Καταπολεμήστε τον πανικό και ενεργήστε με ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση.

Αποβάλετε τις φοβίες σας που σας περιορίζουν και αφήστε το φως να μπει

στην ζωή σας. Προσοχή στην ένταση με αγαπημένα πρόσωπα ή οικογενειακό

περιβάλλον σήμερα! Εάν χάσετε την ψυχραιμία σας και βάλετε τις φωνές, το

μόνο που θα καταφέρετε είναι να χάσετε το δίκαιο σας. Με την διπλωματία θα

καταφέρετε περισσότερα.

Δίδυμος

Η μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά σας. Κάποιοι

θα ολοκληρώσετε ένα μεγάλο έργο και να τύχετε αναγνώρισης από τους

συναδέλφους σας. Η καριέρα σας όμως θα ρίξει την βαριά σκιά της στην

οικογενειακή σας ζωή και θα πρέπει να βρείτε υγιείς ισορροπίες μεταξύ

δουλειάς και οικογένειας.

Καρκίνος

Το πλανητικό σκηνικό στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και

οικογένειας. Ίσως να κάνετε μια αλλαγή στον χώρο σας, να κάνετε επισκευές

που χρειάζονται ή ένα σε βάθος ενεργειακό καθάρισμα για την ανανέωση της

ενέργειας του χώρου. Οι μέρες προσφέρονται για την αγορά ή την πώληση

ακινήτων ή την μετακόμιση σας σε έναν νέο χώρο. Διαφωνίες ωστόσο σε

οικονομικά ζητήματα με συγγενικά σας πρόσωπα ίσως να σας αναστατώσουν.

Λέων

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν

θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να

μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά

σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια

πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας

να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την

χρειάζεστε.

Παρθένος

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας

βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό

σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε

αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα

μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Ζυγός

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε πιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση

με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές

και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και

δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές

συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και

τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.

Σκορπιός

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος

χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα

έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή

που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να

βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να

δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Τοξότης

Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση

και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε

πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές

προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο

εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας

αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.

Αιγόκερως

Οι οικονομικές συνθήκες σας ευνοούν και ένα μεγάλο βάρος φαίνεται να

φεύγει από πάνω σας. Τα δύσκολα έχουν παρέλθει και με την πάροδο του

χρόνου τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Καλλιεργήστε κάποιο

ταλέντο σας, όσο μπορείτε, και επενδύστε σ αυτό, γιατί μπορεί να σας βγάλει

από την τυχόν δύσκολη οικονομική κατάσταση…

Υδροχόος

Η μέρα μπορεί να γεννήσει ανησυχίες για την οικονομική σας σταθερότητα,

καθώς τα δείγματα που λαμβάνετε δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι

καιρός να αναζητήσετε τρόπους να αυξήσετε τα εισοδήματά σας,

ενδεχομένως μέσα από μια πρόσθετη απασχόληση. Υπάρχει η πιθανότητα να

χρειαστείτε την στήριξη των ανθρώπων της οικογένειας σας στην προσπάθεια

σας αυτή.

Ιχθείς

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε,

προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε

αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά

και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι

ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που

χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.