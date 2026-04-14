Καιρός: Μέχρι την Πέμπτη το πέρασμα της αφρικανικής σκόνης - Ανεβαίνει έως τους 25 βαθμούς η θερμοκρασία

Την Τρίτη, οι βροχές και οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν και να επεκταθούν προς τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ενώ το βράδυ της Τρίτης και προς τα βόρεια.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του προβλέπει πως ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη θα είναι σχετικά ήπιος με λίγες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα κεντρικά και τα βόρεια.

Με αφρικανική σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και ισχυρούς νοτιάδες θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις του καιρού .

Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν περαιτέρω σχεδόν σε όλη την Ελλάδα ενώ θα εκδηλωθούν και σε αρκετές περιοχές βροχές. Από την Πέμπτη, στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν και οι Κυκλάδες με την Κρήτη. Όλες αυτές τις ημέρες, θα καταγράφονται υψηλές –για την εποχή- θερμοκρασίες, με κάποιες προγνώσεις καιρού να κάνουν λόγο ακόμη και για 25άρια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 14.04.2026

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα νότια θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά όπου θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάσει τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 15.04.2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 16.04.2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 17.04.2026

Στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.