Συνταγή για τα πιο εύκολα πασχαλινά τσουρέκια

Τα πασχαλινά τσουρέκια αποτελούν διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής εορταστικής ζαχαροπλαστικής.

Με το άρωμα και τη γεύση τους να συνδέονται άρρηκτα με το τραπέζι του Πάσχα.

Στη σύγχρονη κουζίνα, ωστόσο, αναζητούμε πιο γρήγορες και εύκολες εκδοχές, έτσι για τη χαρά της σπιτικής δημιουργίας.

Λύσεις χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, που θα μας δώσει η σφολιάτα βουτύρου, κατά προτίμηση, ψυγείου.

Γρήγορα και με σίγουρη επιτυχία, ακόμη και για εκείνους που δεν έχουν καθόλου υπομονή.

Εύκολα πασχαλινά τσουρεκάκια

Υλικά (για 4 τσουρεκάκια):

1 συσκευασία σφολιάτα (850 γρ. σε θερμοκρασία δωματίου)

1 αυγό χτυπημένο με 2 κ.σ. νερό

75 γρ. ζάχαρη καστανή

1½ κ.σ. κανέλα

Αμύγδαλο φιλέ

Εκτέλεση:

Αφήνουμε τη σφολιάτα σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να μαλακώσει και να μπορούμε να τη δουλέψουμε εύκολα.

Ανοίγουμε τη σφολιάτα και την κόβουμε στη μέση και ύστερα σε 3 κομμάτια το κάθε μέρος, έτσι ώστε το κάθε φύλλο σφολιάτας, να έχει 6 λωρίδες.

Πασπαλίζουμε τη σφολιάτα με την καστανή ζάχαρη και την κανέλα.

Πλέκουμε 3 κομμάτια σφολιάτας σε ένα μικρό τσουρέκι, δηλαδή 4 τσουρέκια, συνολικά.

Τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και τα αλείφουμε με το αυγό που έχουμε χτυπήσει με το νερό.

Πασπαλίζουμε με αμύλδαλο φιλέ.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να αποκτήσουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά και σερβίρουμε.

πηγή newsit.gr