Σπατάλη στην κουζίνα: Τα λάθη που αυξάνουν τα έξοδά μας

Σε μια περίοδο που η συζήτηση για τις τιμές των τροφίμων επανέρχεται διαρκώς και με τη διεθνή ένταση να δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις, το φαγητό στο σπίτι αποκτά άλλη βαρύτητα.

Δεν είναι μόνο τι αγοράζουμε, αλλά και τι τελικά αξιοποιούμε. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα, αλλά λιγότερο ορατά κόστη στην καθημερινότητα είναι η σπατάλη τροφίμων. Στην πραγματικότητα, πετάμε πολύ περισσότερο φαγητό απ’ όσο νομίζουμε.

Προϊόντα που λήγουν στο ντουλάπι, λαχανικά που ξεχνιούνται στο ψυγείο, μαγειρεμένο φαγητό που δεν καταναλώνεται ποτέ. Και όλα αυτά μεταφράζονται άμεσα σε χρήματα. Ωστόσο, η λύση δεν είναι να αγοράζουμε λιγότερα, αλλά να οργανώνουμε καλύτερα την κουζίνα μας.

Πόσα χρήματα πετάμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Αν κάθε εβδομάδα πετάμε τρόφιμα αξίας ακόμη και 5 – 10 ευρώ, ένα ξεχασμένο λαχανικό, λίγο μαγειρεμένο φαγητό ή προϊόντα που έληξαν, τότε σε έναν μήνα το ποσό μπορεί να φτάσει τα 20–40 ευρώ. Σε ετήσια βάση, αυτό μεταφράζεται εύκολα σε 200 έως 400 ευρώ, μόνο από τρόφιμα που δεν καταναλώθηκαν ποτέ.

Πού χάνεται το φαγητό χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Η σπατάλη δεν γίνεται από μια μεγάλη κίνηση, αλλά από μικρές καθημερινές συνήθειες.

αγοράζουμε χωρίς να ελέγξουμε πρώτα τι υπάρχει ήδη στο σπίτι

ξεχνάμε προϊόντα που έχουν ξεμείνει στο πίσω μέρος του ψυγείου

δεν αξιοποιούμε τα περισσεύματα από το μαγείρεμα

κρατάμε τρόφιμα «για ώρα ανάγκης» που τελικά λήγουν

Αυτές οι μικρές απώλειες, μέσα σε έναν μήνα, μπορούν να συγκεντρώσουν ένα σημαντικό ποσό.

Για να περιορίσουμε τη σπατάλη και σε τρόφιμα και σε χρήματα, συγκεντρώσαμε ποια τρόφιμα μακράς διάρκειας αρκούν να έχουμε στο ντουλάπι μας.

Πώς οργανώνουμε σωστά το ντουλάπι

Η σωστή οργάνωση ξεκινά από τα βασικά:

Βάζουμε μπροστά τα παλαιότερα προϊόντα (first in – first out)

Κρατάμε λίγα και χρήσιμα τρόφιμα

Αποφεύγουμε τις «διπλές αγορές»

Ένα ντουλάπι με κονσέρβες, ζυμαρικά και όσπρια που χρησιμοποιούνται πραγματικά είναι πολύ πιο χρήσιμο από ένα γεμάτο ντουλάπι με προϊόντα που μένουν ξεχασμένα. Ξεχωρίσαμε για εσάς τις 9 κονσέρβες που αξίζει να υπάρχουν πάντα στο ντουλάπι.

Ψυγείο και κατάψυξη: Η καθημερινή διαχείριση

Το μεγαλύτερο μέρος της σπατάλης συμβαίνει στο ψυγείο.

τα τρόφιμα που χαλάνε πιο γρήγορα πρέπει να μπαίνουν μπροστά

τα μαγειρεμένα φαγητά καλό είναι να καταναλώνονται μέσα σε 2–3 ημέρες

ό,τι δεν θα καταναλωθεί άμεσα μπορεί να μπει στην κατάψυξη

Η κατάψυξη, ειδικά, αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο οικονομίας γιατί επιτρέπει να διατηρούμε τρόφιμα και έτοιμα γεύματα για περισσότερο χρόνο, μειώνοντας τις απώλειες. Εκεί καταλήγουν τα εβδομαδιαία ψώνια, τα περισσεύματα από το μεσημεριανό και τα λαχανικά που αγοράστηκαν «για να μην ξεμείνουμε».

Για την καλύτερη οργάνωση και τη μείωση της σπατάλης, διαβάστε ποια είναι τα τρόφιμα που πρέπει να έχουμε πάντα στην κατάψυξη.

Τα 5 λάθη που μας κοστίζουν περισσότερο

Υπάρχουν ορισμένες συνήθειες που σχεδόν πάντα οδηγούν σε σπατάλη:

Ψωνίζουμε χωρίς να έχουμε οργανώσει τη λίστα

Αγοράζουμε περισσότερα αγαθά από όσα πραγματικά χρειαζόμαστε

Αδιαφορούμε συχνά για τις ημερομηνίες λήξης

Δεν προγραμματίζουμε τα γεύματα

Παραμελούμε τα leftovers

Ακόμη και μικρές αλλαγές σε αυτά τα σημεία μπορούν να μειώσουν αισθητά τα έξοδα του σπιτιού μας. Ένας έξυπνος τρόπος για να αποφύγουμε τις συχνές επισκέψεις στο supermarket είναι να προμηθευτούμε μόνο τα βασικά τρόφιμα του σπιτιού και αυτά που αξίζει να έχουμε πάντα στο ντουλάπι.

Μικρές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά

Η οργάνωση της κουζίνας δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Μερικές απλές κινήσεις αρκούν:

κάνουμε μια γρήγορη απογραφή πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ

φτιάχνουμε μια βασική λίστα αγορών

ορίζουμε 1–2 γεύματα την εβδομάδα για να αξιοποιούμε ό,τι υπάρχει

χρησιμοποιούμε την κατάψυξη για τρόφιμα που περισσεύουν

Η κουζίνα ως σύστημα και όχι ως αποθήκη

Η πρόσφατη συζήτηση για την ακρίβεια και οι παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών στα βασικά αγαθά δείχνουν πόσο κρίσιμο είναι το φαγητό για την καθημερινότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, η κουζίνα δεν λειτουργεί απλώς ως αποθήκη τροφίμων, αλλά ως ένα μικρό σύστημα διαχείρισης. Όταν ξέρουμε τι έχουμε, τι χρειαζόμαστε και πώς το χρησιμοποιούμε, μπορούμε να μαγειρεύουμε πιο εύκολα, να πετάμε λιγότερο φαγητό και, το σημαντικότερο, να ξοδεύουμε λιγότερα χρήματα.

πηγή cantina.protothema.gr