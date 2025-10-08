Μαγειρεμένο φαγητό και ψυγείο: Πότε είναι η σωστή ώρα αποθήκευσης;

Το μεσημεριανό γεύμα μόλις τελείωσε αλλά η κατσαρόλα μας είναι ακόμα γεμάτη με ζεστό και μοσχομυριστό φαγητό.

Πώς θα το διατηρήσουμε φρέσκο; Πρέπει να το αποθηκεύσουμε αμέσως στο ψυγείο ή χρειάζεται να περιμένουμε πρώτα να κρυώσει; Το cantina.protothema.gr εξετάζει 4 μύθους και αλήθειες γύρω από το ερώτημα αυτό δίνοντας απαντήσεις που θα λύσουν κάθε απορία μας μια για πάντα.

Το πολύ ζεστό φαγητό επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του ψυγείου

Έχουμε ακούσει πολλές φορές πως οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες κουράζουν το ψυγείο μας και πως για αυτό το λόγο θα πρέπει να αφήσουμε το φρεσκομαγειρεμένο φαγητό να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου προτού το βάλουμε στη συντήρηση. Είναι αυτό αλήθεια;

Στην πραγματικότητα, τα σύγχρονα ψυγεία αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία τους και χωρίς αυτές να βάζουν σε κίνδυνο τα υπόλοιπα τρόφιμα. Πέραν αυτού βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο και που θα εξηγήσουμε παρακάτω είναι πως ο κίνδυνος να αναπτυχθούν επικίνδυνα μικρόβια στο φαγητό, εάν το αφήσουμε να κρυώσει εκτός ψυγείου, είναι πολύ μεγαλύτερος και σαφώς σημαντικότερος από μια πιθανή και προσωρινή μείωση της απόδοσης του ψυγείου μας.

Πρέπει να το βάζουμε στο ψυγείο όσο πιο γρήγορα γίνεται

Σύμφωνα με έρευνες, ο χρυσός κανόνας λέει πως «τα ζεστά φαγητά πρέπει να διατηρούνται ζεστά και τα κρύα φαγητά κρύα» ούτως ώστε να είναι ασφαλή για κατανάλωση. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται πως υπάρχουν κάποιες θερμοκρασίες στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου», οι οποίες δημιουργούν περιβάλλον προσφιλές σε διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Στην περίπτωση του ζεστού φαγητού, χρειάζεται είτε να τα κρατάμε ζεστά μετά το μαγείρεμα, για παράδειγμα στο μάτι της κουζίνας, ώστε να μπορούμε να ξαναγεμίσουμε το πιάτο μας με μια δεύτερη μερίδα μέσα στη μέρα, είτε να τα βάλουμε στο ψυγείο όσο είναι ακόμα αρκετά ζεστά. Αντίθετα, μένοντας σε θερμοκρασία δωματίου για πολλή ώρα αυξάνονται οι πιθανότητες να αναπτυχθούν επικίνδυνοι μικροοργανισμοί.

Τα μικρόβια αρχίζουν να αναπτύσσονται μετά από 2 ώρες

Πράγματι, ο γενικός κανόνας συμφωνεί με αυτό. Μπορούμε λοιπόν να τον έχουμε υπόψη μας κάθε φορά που αφήνουμε το μαγειρεμένο φαγητό εκτός ψυγείου. Βέβαια, σε αυτή τη περίπτωση καλό είναι να γνωρίζουμε πως εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ υψηλή ή εάν η ποσότητα του φαγητού μας είναι πολύ μεγάλη, το εν λόγω χρονικό όριο θα μειωθεί σημαντικά. Με άλλα λόγια ίσως χρειαστεί να βάλουμε πχ τη σούπα μας από την μεγάλη κατσαρόλα στο ψυγείο μόλις 1 ώρα μετά το μαγείρεμα.

Αποθηκεύουμε τις μεγάλες ποσότητες φαγητού σε μικρότερες μερίδες

Σίγουρα η πρακτική αυτή θα βοηθήσει το φαγητό να ρίξει γρήγορα τη θερμοκρασία πολύ χαμηλά ώστε να μπορέσει να συντηρηθεί με ασφάλεια. Μπορούμε για το σκοπό αυτό, να είμαστε εξοπλισμένοι με πολλά μικρά πλαστικά, γυάλινα ή ακόμα και μεταλλικά μπολ που κλείνουν αεροστεγώς και να μεταφέρουμε το φαγητό μας σε αυτά. Αυτό άλλωστε θα μας λύσει τα χέρια τις επόμενες ημέρες: θα έχουμε έτοιμες μερίδες φαγητού για να ζεστάνουμε, όσες και όποτε θέλουμε.