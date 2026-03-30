Συνταγή για πένες σε κρεμώδη σάλτσα καραμελωμένου κρεμμυδιού

Απόλυτο comfort food
Όταν τα κρεμμύδια σοτάρονται αργά και με υπομονή, γίνονται λουκούμι.
Βγάζουν τα σάκχαρά τους και βγάζουν απίστευτη νοστιμιά.
Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε μπέικον ή άλλο καπνιστό χοιρινό, αλλά τη γεύση μόνο με τα κρεμμύδια είναι πολύ ιδιαίτερη.
Οι αντικαταστάσεις στα υλικά μπορούν να γίνουν ελεύθερα.
Όπως, την παρμεζάνα με γραβιέρα ή τα κοντά ζυμαρικά με μακριά.
Πένες με σάλτσα καραμελωμένου κρεμμυδιού
Υλικά:
500 γρ. πένες
4 κρεμμύδια λευκά, κομμένα σε λεπτές φετες
50 γρ. βούτυρο
2 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένες
1 κ.σ. θυμάρι, ψιλοκομμένο
40 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.
30 ml κονιάκ ή κρασί
150 ml ζωμό
1 κ.γ. σόγια
120 ml κρέμα γάλακτος
150 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
αλάτι – πιπέρι
ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
- Ζεσταίνουμε σε μεγάλο τηγάνι το βούτυρο και 1 κουταλιά ελαιόλαδο.
- Σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά για 15-20 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν.
- Προσθέτουμε το σκόρδο, το θυμάρι, το αλεύρι και ανακατεύουμε για 1 λεπτό.
- Σβήνουμε με το αλκοόλ και ανακατεύουμε.
- Δυναμώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε το ζωμό και τη σάλτσα σόγιας και αφήνουμε να σιγοβράσουν.
- Βράζουμε τα ζυμαρικά 1-2 λεπτά λιγότερο από τις οδηγίες της συσκευασίας.
- Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος στο τηγάνι με τη σάλτσα και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει.
- Τραβάμε το τηγάνι από τη φωτιά και ρίχνουμε την παρμεζάνα, και το αλατοπίπερο.
- Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά στη σάλτσα και σερβίρουμε αμέσως.
πηγή newsit.gr
Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη
Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας
Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία
