Συνταγή για νηστίσιμη γαριδόσουπα βελουτέ

ΦΩΤΟ pixabay

Χωρίς λάδι

Η σούπα γαρίδας φτιάχνεται, στο σπίτι με μία απλή συνταγή, που μου θυμίζει την παλιά γεύση.

Βελουτέ γαριδόσουπα χωρίς λάδι

Ύλικά:

500 γρ. γαρίδες (ολόκληρες)
3 καρότα
2 πράσα
2 πατάτες
2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
αλάτι – 1/2 κ.γ. μπούκοβο – πρέζα μπαχάρι 
σταγόνες χυμό λεμονιού για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

  • Πλένουμε τις γαρίδες και τις ζεματίζουμε σε 1,5 λίτρο βραστό νερό για 5 λεπτά.
  • Τις βγάζουμε, κρατάμε το σώμα, το οποίο θα ξεφλουδίσουμε, όσο βράζει το γαριδόζουμο και ρίχνουμε πίσω στην κατσαρολα τα κεφάλια.
  • Βράζουμε τα κεφάλια, σε δυνατή φωτιά για 10 λεπτά για να πάρουμε την ουσία της γαρίδας, πιέζοντας τα με την κουτάλα.
  • Σουρώνουμε το γαριδόζουμο, πετάμε τα κεφάλια και ρίχνουμε στο ζουμί να βράσουν τα λαχανικά σε κομμάτια, μέχρι να μαλακώσουν.
  • Διαλύουμε τον πελτέ στον ζωμό, ρίχνουμε αλάτι και τα καρυκεύματα και βράζουμε για 10 λεπτά ακόμη. 
  • Πολτοποιούμε με το ραβδομπλέντερ τη σούπα μας και σερβίρουμε με καθαρισμένες γαρίδες μοιρασμένες στα πιάτα με λίγες σταγόνες λεμόνι

πηγή newsit.gr

 

#tags Συνταγή Σούπα Γαρίδες
