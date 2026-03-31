Συνταγή για νηστίσιμη γαριδόσουπα βελουτέ

Η σούπα γαρίδας φτιάχνεται, στο σπίτι με μία απλή συνταγή, που μου θυμίζει την παλιά γεύση.
Βελουτέ γαριδόσουπα χωρίς λάδι
Ύλικά:
500 γρ. γαρίδες (ολόκληρες)
3 καρότα
2 πράσα
2 πατάτες
2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
αλάτι – 1/2 κ.γ. μπούκοβο – πρέζα μπαχάρι
σταγόνες χυμό λεμονιού για το σερβίρισμα
Εκτέλεση:
- Πλένουμε τις γαρίδες και τις ζεματίζουμε σε 1,5 λίτρο βραστό νερό για 5 λεπτά.
- Τις βγάζουμε, κρατάμε το σώμα, το οποίο θα ξεφλουδίσουμε, όσο βράζει το γαριδόζουμο και ρίχνουμε πίσω στην κατσαρολα τα κεφάλια.
- Βράζουμε τα κεφάλια, σε δυνατή φωτιά για 10 λεπτά για να πάρουμε την ουσία της γαρίδας, πιέζοντας τα με την κουτάλα.
- Σουρώνουμε το γαριδόζουμο, πετάμε τα κεφάλια και ρίχνουμε στο ζουμί να βράσουν τα λαχανικά σε κομμάτια, μέχρι να μαλακώσουν.
- Διαλύουμε τον πελτέ στον ζωμό, ρίχνουμε αλάτι και τα καρυκεύματα και βράζουμε για 10 λεπτά ακόμη.
- Πολτοποιούμε με το ραβδομπλέντερ τη σούπα μας και σερβίρουμε με καθαρισμένες γαρίδες μοιρασμένες στα πιάτα με λίγες σταγόνες λεμόνι
πηγή newsit.gr
