Συνταγή για αγκινάρες φρικασέ

Το αγαπημένο λαχανικό της άνοιξης, οι αγκινάρες μπαίνουν στο τραπέζι μας μαγειρεμένες φρικασέ και μας δίνουν ένα εξαιρετικό πιάτο.

Υλικά

Για 4 άτομα

Για το φρικασέ

8-10 αγκινάρες, καθαρισμένες και κομμένες στη μέση ή στα τέσσερα

1 μαρούλι, χοντροκομμένο

1 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

80 ml ε.π. ελαιόλαδο

500-600 ml ζωμό λαχανικών, σπιτικό ή ψυγείου

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Για το αυγολέμονο

2 αυγά

2 λεμόνια, τον χυμό

4 κουτάλες (τουλάχιστον) από τον ζεστό ζωμό του φαγητού

Διαδικασία

Βήμα 1

Φρικασέ: Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει.

Βήμα 2

Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και σοτάρουμε για 1' ακόμη.

Βήμα 3

Προσθέτουμε τις αγκινάρες και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2΄-3΄. Ρίχνουμε το μαρούλι και τον άνηθο και ανακατεύουμε.

Βήμα 4

Προσθέτουμε τον ζωμό καυτό μέχρι να καλυφθούν τα υλικά κατά τα ¾. Σιγοβράζουμε για 25΄-30΄ με κλειστό το καπάκι, μέχρι να μαλακώσουν οι αγκινάρες.

Βήμα 5

Αυγολέμονο: Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά δυνατά με πιρούνι ή μίξερ χειρός. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού.

Βήμα 6

Παίρνουμε μια κουτάλα από τον ζεστό ζωμό και τη ρίχνουμε σιγά-σιγά στο μείγμα χτυπώντας διαρκώς. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία προσθέτοντας άλλες 3-4 κουτάλες ζωμό.

Βήμα 7

Ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα εκτός φωτιάς, κουνώντας την κυκλικά για να δέσει η σάλτσα.

Βήμα 8

Σερβίρουμε αμέσως σε ρηχά πιάτα.

Συνταγή: Αθηναγόρας Κωστάκος