Συνταγή για αγκινάρες φρικασέ

Δείτε υλικά και διαδικασία
Το αγαπημένο λαχανικό της άνοιξης, οι αγκινάρες μπαίνουν στο τραπέζι μας μαγειρεμένες φρικασέ και μας δίνουν ένα εξαιρετικό πιάτο.
Υλικά
Για 4 άτομα
Για το φρικασέ
8-10 αγκινάρες, καθαρισμένες και κομμένες στη μέση ή στα τέσσερα
1 μαρούλι, χοντροκομμένο
1 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο
4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
80 ml ε.π. ελαιόλαδο
500-600 ml ζωμό λαχανικών, σπιτικό ή ψυγείου
αλάτι, μαύρο πιπέρι
Για το αυγολέμονο
2 αυγά
2 λεμόνια, τον χυμό
4 κουτάλες (τουλάχιστον) από τον ζεστό ζωμό του φαγητού
Διαδικασία
Βήμα 1
Φρικασέ: Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει.
Βήμα 2
Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και σοτάρουμε για 1' ακόμη.
Βήμα 3
Προσθέτουμε τις αγκινάρες και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2΄-3΄. Ρίχνουμε το μαρούλι και τον άνηθο και ανακατεύουμε.
Βήμα 4
Προσθέτουμε τον ζωμό καυτό μέχρι να καλυφθούν τα υλικά κατά τα ¾. Σιγοβράζουμε για 25΄-30΄ με κλειστό το καπάκι, μέχρι να μαλακώσουν οι αγκινάρες.
Βήμα 5
Αυγολέμονο: Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά δυνατά με πιρούνι ή μίξερ χειρός. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού.
Βήμα 6
Παίρνουμε μια κουτάλα από τον ζεστό ζωμό και τη ρίχνουμε σιγά-σιγά στο μείγμα χτυπώντας διαρκώς. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία προσθέτοντας άλλες 3-4 κουτάλες ζωμό.
Βήμα 7
Ρίχνουμε το αυγολέμονο στην κατσαρόλα εκτός φωτιάς, κουνώντας την κυκλικά για να δέσει η σάλτσα.
Βήμα 8
Σερβίρουμε αμέσως σε ρηχά πιάτα.
Συνταγή: Αθηναγόρας Κωστάκος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr