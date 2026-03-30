Πάτρα: Σε εξέλιξη εργασίες πρασίνου σε χώρο στάθμευσης στον Άγιο Διονύσιο

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα, Δευτέρα, οι εργασίες συντήρησης και φροντίδας πρασίνου στο Πάρκινγκ Αγίου Διονυσίου από συνεργεία του Δήμου Πατρέων.

Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται από το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και εντάσσονται στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων της πόλης.

Ο Δήμος είχε καλέσει τους πολίτες να μην σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον συγκεκριμένο χώρο από το απόγευμα της Κυριακής, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ευχαριστούν τους δημότες για τη συνεργασία και την κατανόηση, επισημαίνοντας τη σημασία της συμβολής όλων στη διατήρηση της καθαριότητας και της αισθητικής των δημόσιων χώρων.