Πάτρα: Σε εξέλιξη εργασίες πρασίνου σε χώρο στάθμευσης στον Άγιο Διονύσιο

Έκκληση για απομάκρυνση οχημάτων – Παρεμβάσεις από τον Δήμο Πατρέων
Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα, Δευτέρα, οι εργασίες συντήρησης και φροντίδας πρασίνου στο Πάρκινγκ Αγίου Διονυσίου από συνεργεία του Δήμου Πατρέων.
Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται από το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και εντάσσονται στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων της πόλης.
Ο Δήμος είχε καλέσει τους πολίτες να μην σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον συγκεκριμένο χώρο από το απόγευμα της Κυριακής, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή εξέλιξη των εργασιών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες ευχαριστούν τους δημότες για τη συνεργασία και την κατανόηση, επισημαίνοντας τη σημασία της συμβολής όλων στη διατήρηση της καθαριότητας και της αισθητικής των δημόσιων χώρων.
Οδοντωτός: Αίτημα για άμεση επαναλειτουργία από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας
Καιρός: Πρωταπριλιά με σφοδρή κακοκαιρία σε 15 περιοχές - Καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί για την επίθεση στον 16χρονο- Στα χέρια της ΕΛΑΣ και οι γονείς τους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr