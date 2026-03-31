Εορτολόγιο 31 Μαρτίου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα!

Σήμερα 31 Μαρτίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμούμε τη μνήμη των Γρηγορίου του Παλαμά και Αγίου Υπατίου Ιερομάρτυρος.

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Υπάτιος ήταν Επίσκοπος Γαγγρών κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου και έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συνήλθε το έτος 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Διακρίθηκε για την πιστότητά του στα ορθόδοξα δόγματα και τη σφοδρή πολεμική του κατά των δυσσεβών αιρετικών και, μάλιστα, των Αρειανών.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Υπάτιος, Ύπατος, Υπάτης

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης

Γρηγορία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.