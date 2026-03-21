Αθήνα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το φονικό τροχαίο με εμπλοκή αστυνομικού

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/03), στο κέντρο της Αθήνας, με εμπλοκή αστυνομικού που στέρησε τη ζωή σε ένας 63χρονο, έρχεται στο φως το Σάββατο (21/3).

Το βίντεο της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA καταγράφει καρέ καρέ τα δραματικά λεπτά μετά το τροχαίο.

Ήταν 5 λεπτά μετά τις 05:30 τα ξημερώματα της 12ης Μαρτίου όταν ο αστυνομικός παραβίασε τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχώρησε και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Ελάχιστα μέτρα πιο κάτω, ο αστυνομικός με την υπηρεσιακή του μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε, σχεδόν μετωπικά, με το μοναδικό όχημα που κινούνταν εκείνη την στιγμή στην κάθοδο, τη μηχανή του 63χρονου.

Οι δύο μοτοσικλετιστές κατέληξαν στην άσφαλτο σε διαφορετικά ρεύματα κυκλοφορίας. Ακόμα και το κράνος που φορούσε ο 63χρονος εκσφενδονίστηκε μέτρα μακριά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας αυτόπτης μάρτυρας πλησίασε τον 63χρονο, σκύβει από πάνω του και προσπαθεί να δει αν έχει της αισθήσεις του.

Αστυνομικοί που βρίσκονταν έξω από τη Βουλή προσπάθησαν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Οκτώ λεπτά αργότερα εμφανίζεται το πρώτο ασθενοφόρο και παραλαμβάνει τον 63χρονο. Ο αστυνομικός παραμένει στο οδόστρωμα, έχοντας τις αισθήσεις του, με τους συναδέλφους του να προσπαθούν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Συνολικά 16 λεπτά αργότερα φτάνει ένα ακόμη ασθενοφόρο. Στο σημείο πλέον βρίσκονται δύο περιπολικά και ένα όχημα από το ανακριτικό της Τροχαίας. Ο αστυνομικός παραλαμβάνεται από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται τραυματισμένος στο 401.

Έλαβε εξιτήριο, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και προφυλακίστηκε.