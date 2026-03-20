Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση της προθεσμίας υποβολής για την έκπτωση φόρου 4%

Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.
Ανατροπή με την έκπτωση στην καταβολή του φόρου εισοδήματος.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.
Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026».
