«Φοβάται να το δαγκώσει;»: Viral βίντεο με τον CEO της McDonald’s που δοκιμάζει μπέργκερ

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Στόχος χλεύης στα social media έγινε ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s, έπειτα από ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να δαγκώσει ένα νέο προϊόν του μενού, αποκαλώντας το μάλιστα «προϊόν».
Στο απόσπασμα, που αναρτήθηκε τον περασμένο μήνα, ο CEO και πρόεδρος της McDonald’s, Κρις Κεμπτσίνσκι, φαίνεται να δοκιμάζει διστακτικά το νέο μπέργκερ «Big Arch», το οποίο άρχισε να κυκλοφορεί στις ΗΠΑ.
Το viral βίντεο του CEO της McDonald's
«Λατρεύω αυτό το προϊόν, είναι τόσο καλό. Θα το δοκιμάσω τώρα, αλλά θα το φάω για μεσημεριανό, απλώς για να ξέρετε» λέει στην κάμερα. Το συγκεκριμένο μπέργκερ αποτελείται από «δύο μπιφτέκια, μια λαχταριστή σος Big Arch και φυσικά μαρούλι, μαζί με τραγανά κρεμμύδια και πίκλες» συνέχισε.
Στη συνέχεια, ο Κεμπτσίνσκι φαίνεται να δυσκολεύεται να πιάσει στα χέρια του το μπέργκερ, λέγοντας πως «δεν ήξερε καν πώς να του επιτεθεί» καθώς το σηκώνει διστακτικά προς το στόμα του. «Μμμ, είναι τόσο καλό, τι μεγάλη μπουκιά για ένα Big Arch» σχολίασε ο CEO, τρώγοντας μια κωμικά μικρή δαγκωνιά και στρέφοντας το μπέργκερ προς την κάμερα.
Δεν έπεισε ο CEO της McDonald's: «Φοβάται να το δαγκώσει;»
Οι χρήστες των social media δεν φάνηκαν να πείθονται όμως πώς πράγματι απολάμβανε το μπέργκερ του.
«Η αύρα του φωνάζει σαλάτα με κέιλ» έγραψε ένας χρήστης κάτω από το βίντεο. «Ήταν το πιο αφύσικο πράγμα που έχω δει ποτέ» σχολίασε ένας άλλος. «Γιατί μοιάζει σαν να φοβάται να το δαγκώσει;» πρόσθεσε ένας τρίτος.
Άλλοι στάθηκαν στη χρήση εταιρικής ορολογίας σε ένα βίντεο που απευθυνόταν στους πελάτες. «Με τρομάζει όταν αποκαλείς το φαγητό ‘προϊόν’» έγραψε ένας χρήστης. «Αποκλείεται να τρώει McDonald’s» ανέφερε ένας άλλος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr