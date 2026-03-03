«Φοβάται να το δαγκώσει;»: Viral βίντεο με τον CEO της McDonald’s που δοκιμάζει μπέργκερ

Στόχος χλεύης στα social media έγινε ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s, έπειτα από ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να δαγκώσει ένα νέο προϊόν του μενού, αποκαλώντας το μάλιστα «προϊόν».

Στο απόσπασμα, που αναρτήθηκε τον περασμένο μήνα, ο CEO και πρόεδρος της McDonald’s, Κρις Κεμπτσίνσκι, φαίνεται να δοκιμάζει διστακτικά το νέο μπέργκερ «Big Arch», το οποίο άρχισε να κυκλοφορεί στις ΗΠΑ.

Το viral βίντεο του CEO της McDonald's

«Λατρεύω αυτό το προϊόν, είναι τόσο καλό. Θα το δοκιμάσω τώρα, αλλά θα το φάω για μεσημεριανό, απλώς για να ξέρετε» λέει στην κάμερα. Το συγκεκριμένο μπέργκερ αποτελείται από «δύο μπιφτέκια, μια λαχταριστή σος Big Arch και φυσικά μαρούλι, μαζί με τραγανά κρεμμύδια και πίκλες» συνέχισε.

Στη συνέχεια, ο Κεμπτσίνσκι φαίνεται να δυσκολεύεται να πιάσει στα χέρια του το μπέργκερ, λέγοντας πως «δεν ήξερε καν πώς να του επιτεθεί» καθώς το σηκώνει διστακτικά προς το στόμα του. «Μμμ, είναι τόσο καλό, τι μεγάλη μπουκιά για ένα Big Arch» σχολίασε ο CEO, τρώγοντας μια κωμικά μικρή δαγκωνιά και στρέφοντας το μπέργκερ προς την κάμερα.